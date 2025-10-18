வெள்ளத்தில் மூழ்கிய 10,000 கோழிகள்: தேனி மாவட்டம் தேவாரத்தில் பெரும் சேதம்

தேனி மாவட்டம் தேவாரத்தில் உள்ள கோழி பண்ணைக்குள் வெள்ளநீர் சூழ்ந்து ரூபாய் 30 லட்சம் மதிப்புள்ள 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் நீரில் மூழ்கி பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகே உள்ள மூனாண்டி பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கதிரேசன் இவர் தேவாரத்தில் இருந்து மறவபட்டி செல்லும் சாலையில் உள்ள தங்கதுரை என்பவர் தோட்டத்தில் கோழிப்பண்ணை அமைத்து கோழிகளை வளர்த்து வியாபாரம் செய்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்று இரவு தேவாரம் பகுதியில் அதிக அளவில் வட கிழக்கு பருவமழை பெய்ததால் ஆங்காங்கே உள்ள ஓடைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு விவசாயத் தோட்டங்களிலும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது.
தோட்டத்திற்குள் புகுந்த தண்ணீர் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த கோழிப்பண்ணைக்குள் பெருக்கெடுத்து ஓடி தேங்கியதால் கோழிப் பண்ணையில் வளர்த்து தீபாவளி விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோழிகள்
தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளது.
இதுகுறித்து தோட்டத்தில் உரிமையாளர் கூறுகையில் நீண்ட நாட்களாக தோட்டத்தின் அருகே செல்லும் நீர் ஓடையினை தூர்வார வேண்டுமென வலியுறுத்தி கோரிக்கை வைத்து வந்ததாகவும் அதனை பேரூராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறையினர் கண்டுகொள்ளாததால் இங்கு உள்ள அனைத்து தோட்ட பகுதிகளிலும் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடி வியாபாரத்திற்கு தயாராக இருந்த கோழிகள் உயிரிழந்திருப்பது பெரிதும் கவலை அடைய செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்தச் சம்பவம் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கம்பம் எம்எல்ஏ ராமகிருஷ்ணன் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து நீர்வரத்து ஓடை கால்வாய்கள் தூர் வாருவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார் மேலும் கோழி இறப்பின் காரணமாக பாதிப்படைந்த பண்ணை உரிமையாளரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி அரசு இழப்பீடு நிவாரணம் பெற்று தருவதாகவும் வாக்குறுதி அளித்தார்.
விற்பனைக்கு தயாராக இருந்த பத்தாயிரம் கோழிகள் வெள்ள நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.
