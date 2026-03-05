10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவரா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu government : தமிழ்நாட்டின் இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பனப்பாக்கத்தில் அமையப் பெற்று வரும் தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்தி அலகு நிறுவப்படுகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவதற்கான காலணிகள் சார்ந்த மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கை விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
ராணிப்பேட்டையில் காலணி உற்பத்தி தொழிற்சாலை
தைவானிய உற்பத்தியாளர் ஹாங் ஃபூ குழுமம், தமிழ்நாட்டின் இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பனப்பாக்கத்தில் 31,500 கோடி மதிப்பிலான ஒரு பெரிய தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்தி அலகை நிறுவுகிறது. 'கிராண்ட் அட்லாண்டா - ஹாங் ஃபூ இந்தியா' என்று அழைக்கப்படும் இந்த திட்டம், சிப்காட் தொழில்துறை பூங்காவில் அமைந்துள்ளது மற்றும் முதன்மையாக கிராமப்புற பெண்கள் 25,000 நபருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இக்காலணி தொழிற்சாலையில் பணியில் சேர்வதற்கு காலணி தயாரிப்பு தொடர்புடைய பாடப் பிரிவுகளில் படிப்பதற்காக மத்திய அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவன துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான தொழிற்கல்வி சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சி விவரம் - யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
அதன்படி, மத்திய அரசின் நீண்டகாலம் மற்றும் குறுகிய கால தொழிற்கல்வி பாடப் பிரிவுகளான காலணி உற்பத்தி மற்றும் வடிவமைப்பில் டிப்ளமோ (Advanced Diploma Footwear Manufacture & Design) 2 ஆண்டு கால பயிற்சிக்கு 12-வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வளர்ச்சியில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் (Master Technician - Footwear Design & Product Development) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காலணி உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் பயிற்சி (Technician Footwear Manufacturing) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் பயிற்சி (Jr. Technician - Footwear Design & Production) 6 மாதகால பயிற்சிக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும், காலணி தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை டிப்ளமோ (Technical Manager Footwear Technology) ஒன்றரை ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காலணி தொழில்நுட்பத்தில் போஸ்ட் டிப்ளமோ (Technical Supervisor - Advanced Footwear Technology) 1 ஆண்டுகால பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுமே ஆங்கில வழி கற்றல் முறையாகும். மாணவ, மாணவியர்களுக்கு தனித் தனியே விடுதி வசதி உண்டு. தேர்ச்சி பெற்று தகுதி வாய்ந்த மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
எனவே, இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனத்தின் தொழிற்கல்வி சேர்க்கைக்கான 05.03.2026 அன்று மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொண்டு, விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு சேர்க்கை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.கோடீஸ்வரன் அவர்களை அலைபேசி எண். 9677943733 / 9677943633 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் வேண்டுகோள்
எனவே, இவ்வரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புதிதாக தொழிற்கல்வி சேர விருப்பமுள்ளவர்களும், புதிய வேலைவாய்ப்பு தேடுபவர்களும், காலணிகள் தொடர்பான தொழிற்கல்வி கற்று, விரைவில் இராணிப்பேட்டை உலகத் தரத்தில் செயல்பட உள்ள காலணி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு பெற்று பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சந்திரகலா ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
