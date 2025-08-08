English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி கொள்கையை ஏற்க மறுத்த தமிழக அரசு, மாநிலத்திற்கென ஒரு தனித்துவமான கல்விக் கொள்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:39 PM IST
  • மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி!
  • 11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு!
  • இந்த ஆண்டு முதல் ரத்து.

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த மாநிலத்திற்கான புதிய கல்வி கொள்கையை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். இதன் முக்கிய அம்சமாக, இந்த ஆண்டு முதலே 11 ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | மின்சார வாகனம் வாங்க... ரூ.20,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

புதிய மாநில கல்விக் கொள்கை

மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி கொள்கையை ஏற்க மறுத்த தமிழக அரசு, மாநிலத்திற்கென ஒரு தனித்துவமான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க 2022 ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெற்ற டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முருகேசன் தலைமையில் 14 பேர் கொண்ட ஒரு நிபுணர் குழுவை அமைத்தது. இந்த குழு, துணைவேந்தர்கள், கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் மற்றும் பெற்றோர் என பல்வேறு தரப்பினரிடம் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து, 650 பக்கங்கள் கொண்ட வரைவு அறிக்கையை தயாரித்தது. அந்த அறிக்கை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1 ஆம் தேதி அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

முக்கிய அறிவிப்புகள்

சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வில், பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கான மாநில கல்வி கொள்கையின் முதற்கட்ட அம்சங்களை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதன் முக்கிய விவரங்கள்

  • 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து: மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில், இந்த ஆண்டு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
  • 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பொதுத்தேர்வு: இனிவரும் காலங்களில், 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு மட்டுமே பொதுத்தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.
  • 8 ஆம் வகுப்பு வரை தேர்ச்சி: மாணவர்கள் மத்தியில் கற்றல் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், 8 ஆம் வகுப்பு வரை தடையற்ற தேர்ச்சி (No-Detention Policy) முறை பின்பற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்புகள், மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

மேலும் படிக்க | சென்னை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! 25 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

TN GovtEducation PolicyCentral GovtStudentsExam

