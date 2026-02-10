English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 12 ஆண்டுகள் பணி செய்த பேராசிரியர்கள் திடீர் பணி நீக்கம்! தூத்துக்குடியில் போராட்டம்

12 ஆண்டுகள் பணி செய்த பேராசிரியர்கள் திடீர் பணி நீக்கம்! தூத்துக்குடியில் போராட்டம்

Teacher Protest: கடந்த 12 ஆண்டுகளாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வந்த அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்த தற்காலிகப் பேராசிரியர்கள், எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, தூத்துக்குடியில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் மாணவர்களின் கல்வித்தரம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 10, 2026, 03:21 PM IST
  • தூத்துக்குடி அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி முன்பு காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டம்
  • 12 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பணிக்குப் பிறகு திடீர் பணி நீக்கம்
  • 16 பொறியியல் கல்லூரிகளைப் பாதிக்கும் நிலை

12 ஆண்டுகள் பணி செய்த பேராசிரியர்கள் திடீர் பணி நீக்கம்! தூத்துக்குடியில் போராட்டம்

Tamil Naud News: தூத்துக்குடி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பொறியியல் கல்லூரிகளில், கடந்த 12 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்த தற்காலிக  பேராசிரியர்களை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி, பணி நீக்கம் செய்ததை கண்டித்து தூத்துக்குடியில் உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லூரி முன்பு தற்காலிக  பேராசிரியர்கள் காலவரையற்ற தொடர் போராட்டம்.

தமிழகம் முழுவதும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும், 16 பொறியியல் கல்லூரியில் சுமார் 320-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக பேராசிரியர்கள் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் திடீரென்று அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மற்றும் உயர் கல்வித்துறை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி தற்காலிக பேராசிரியர்களை கடந்த டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் தேதி முதல் பணி நீக்கம் செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக தற்காலிக பேராசிரியர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து தற்காலிக பேராசிரியர்கள் தூத்துக்குடியில் உள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி முன்பு தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தமிழக அரசு உயர்கல்வித்துறை தங்களுக்கு மீண்டும் பணி நீட்டிப்பு ஆணை வழங்க வேண்டும் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தற்காலிக பேராசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தங்களது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த போரட்டம் குறித்து தற்காலிக பேராசிரியர் வெங்கள குமார் கூறுகையில், தற்காலிக பேராசிரியர்கள் பணி நீக்கம் காரணமாக, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு மாணவர்களின் கல்வித்தரம் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் தமிழ் வழி ஆங்கில வழி என இரு பிரிவுகளில் பயின்று வரும் மாணவர்கள், தற்போது ஆசிரியர் பற்றாக்குறை காரணமாக ஒரே வகுப்பறையில் கல்வி கற்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே தமிழக அரசு தங்களது கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

ThoothukudiAnna UniversityProfessorsTeacher ProtestTamil Education

