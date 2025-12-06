149 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை... காஞ்சிபுரம் மக்களே நோட் பண்ணுங்க!

Kanchipuram Schools Holiday On Monday December 8: கோவில் நகரமாக அறியப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் 3500 ஆண்டுகள் பழமையான பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் மண் ஸ்தலமாக விளங்குகிறது, ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவில்.
Kanchipuram News: டிசம்பர் 8இல் கும்பாபிஷேகம்
உலக புகழ்பெற்ற இந்த திருக்கோவிலில் 2006ஆண்டுக்கு பின், அதாவது சுமார் 17 ஆண்டுகள் கழித்து கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற இருக்கிறது. சுமார் 29 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கும்பாபிஷேக விழாவுக்கான திருப்பணிகள் நடைபெற்று முடிந்திருக்கும் சூழலில், வரும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற இருக்கிறது.
இதனையொட்டி அனைத்து பணிகளும் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன், ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலில் நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 4) திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது கோவிலில் நடைபெற்று வரும் கும்பாபிஷேக பணிகள் குறித்தும், முன்னேற்பாடுகள் குறித்தும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். மேலும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் கேட்டறிந்த மாவட்ட ஆட்சியர், அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார்.
Kanchipuram News: தங்கத்தேர் வெள்ளோட்டம்
இந்நிலையில், இன்று காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் தங்கத்தேர் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது. தங்கத்தேர் வெள்ளோட்டத்தை காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் கொடியசைத்து துவக்கிவைத்தார்.
ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவிலுக்கு தங்கத்தேர் செய்ய வேண்டும் என்பது பக்தர்கள் பலரின் கோரிக்கையைாக இருந்தது. இதை ஏற்று காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், திருப்பணிச் செம்மல் மகாலட்சுமி சுப்பிரமணியமிடம் கேட்டுக் கொண்டார். அவரது உத்தரவின்படி ஏகாம்பரநாதர் 'இறைப்பணி அறக்கட்டளை' என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு தங்கத்தேர் செய்யப்பட்டது.
Kanchipuram News: சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட தங்கத் தேர்
தங்க தேரின் உயரம் 25 அடி, 10 அடி அகலம், 13 அடி நீளம் என 5 அடுக்குகளுடன் பிரம்மா தேரை ஓட்டுவது போல வடிவமைக்கப்பட்டது. 1600 கன அடி பர்மா தேக்கு மரத்தால் இரண்டு டன் தாமிரத்தின் மீது தங்க ரேக்குகள் ஒட்டப்பட்டது. தங்கத்தேரில் 8 கந்தர்வர்கள், 16 நந்தி சிலைகள், நான்கு குதிரைகள், நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு சாமரப் பெண்கள் உள்ளிட்டவை கலைநயத்துடன் தேரில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த ஓரிக்கையில் உள்ள மகா ஸ்வாமி மணிமண்டபத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட சிற்பிகளால் செய்யப்பட்ட தங்கத்தேர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. வரும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதியன்று ஏகாம்பரநாதர் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற இருக்கும் சூழலில், ஏகாம்பரநாதர் கோவில் தங்கத்தேர் வெள்ளோட்டமானது இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. வெள்ளோட்டத்தினை காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
அதையடுத்து ஒரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணிமண்டபத்தில் இருந்து தங்கத்தேர் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு சென்றது. வழி நெடுகிலும் ஏராளமான பொதுமக்கள் மலர் தூவி வரவேற்றும்,நீண்ட நேரம் காத்திருந்து தங்கத்தேரை தரிசித்தனர்.
Kanchipuram News: 149 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
இந்நிலையில், காஞ்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு, அம்மாவட்டத்தில் உள்ள 149 பள்ளிகளுக்கு வரும் திங்கட்கிழமை (டிச. 8)விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் முதன்மை கல்வி அலுவலர், "காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுரையின்படி, காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு திருவிழா வரும் திங்கட்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளதால் காஞ்சிபுரம் நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள 149 பள்ளிகளுக்கு திங்கள் அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது" என அறிக்கை மூலம் தெரிவித்துள்ளார். அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மட்டுமின்றி தனியார் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்!
மேலும் படிக்க | டிசம்பர் இன்னும் முடியல.. உருவாகும் இன்னொரு புயல்? சென்னை மக்களே.. வெதர்மேன் அலர்ட்!
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. இனி ஒரு ரூபாய் செலவு இல்ல!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ