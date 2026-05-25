/ADMK MLAs Resign: இன்னும் 15 அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் ராஜினாமா? புது குண்டை வீசிய கே.சி. பழனிசாமி

ADMK MLAs Resign: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் ராஜினாமா செய்து தவெக-வில் இணைந்துள்ள நிலையில், மேலும் 15 எம்எல்ஏக்கள் தவெக பிடியில் உள்ளனர். அவர்கள் விரைவில் ராஜினாமா செய்வார்கள் என அதிமுக முன்னாள் எம்.பி., கே.சி. பழனிசாமி அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அடுத்தடுத்து தங்களின் பதவிகளை துறந்து வருவது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது. இன்று (மே 25) மூன்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ள சூழலில், அவர்களது விலகல் கடிதங்களை சபாநாயகரும் உடனே ஏற்றுக்கொண்டார். இதன் காரணமாக சட்டமன்றத்தில் அதிமுகவின் பலம் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இத்தகைய அசாதாரண சூழல் குறித்து அதிமுகவின் முன்னாள் எம்பி கே.சி.பழனிசாமி பகிர்ந்துள்ள கருத்துக்கள் விவாதங்களை மேலும் சூடாக்கியுள்ளன.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்த அதிமுக, அண்மையில் முடிந்த தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இந்த தோல்வியை தொடர்ந்து, அதிமுகவில் உள்ள ஒரு முக்கியப் பிரிவு, ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று குரல் எழுப்ப தொடங்கியது. இதற்கு அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதிலும், எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்களான சுமார் 25 எம்எல்ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, உட்கட்சி ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவு நிர்வாகிகளின் பதவிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக பறித்தார். இதற்கிடையே, தவெக அரசுக்கு ஆதரவளித்த அதிமுகவினருக்கு புதிய அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்படலாம் என்று செய்திகள் உலா வந்தன. ஆனால், கடுமையான அரசியல் விமர்சனங்கள் எழுந்ததன் காரணமாக, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் யாருக்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படவில்லை.
இந்த பரபரப்பான சூழலில்தான், அதிமுகவைச் சேர்ந்த மூன்று எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர். தலைமை செயலகத்தில் தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை நேரில் சந்தித்து அவர்கள் கட்சியில் இணைந்தனர். தற்போது காலியாகியுள்ள இவர்களது தொகுதிகளுக்கு வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில், இவர்கள் மூவரும் தவெகவின் 'விசில்' சின்னத்தில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் இவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் முக்கியப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, தனியார் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக முன்னாள் எம்பி கே.சி.பழனிசாமி, "தற்போது தவெகவின் பிடியில் சுமார் 15 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். அடுத்தடுத்து இன்னும் 10 முதல் 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைய அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்று ஒரு புதிய குண்டை போட்டுள்ளார். இவரது இந்த கருத்து சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.
அதிமுகவைச் சேர்ந்த மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா, ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவரின் ராஜினாமாக்கள் மின்னல் வேகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலரும் இந்த கட்சி தாவலுக்கு கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, "தேர்தலில் வென்று சட்டமன்றத்திற்கு சென்ற எம்எல்ஏக்கள், பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே ராஜினாமா செய்துவிட்டு வேறு கட்சிக்கு மாறுவது தமிழக அரசியலில் இதுவரை நடந்திராத ஒன்று. ”இது சாதாரண குதிரை பேரம் அல்ல; 'யானை பேரம்!” என்று தவெக அரசையும், கட்சி மாறியவர்களையும் மிகக் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.