திருவண்ணாமலையில் 15 வயது சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: காவல்துறை தீவிர விசாரணை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே, 15 வயது கொண்ட சிறுமியை எட்டு பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே இச்சம்பவம் தொடர்பாக அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி ஒருவர், கடந்த 19-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அவர் செய்யாறு வட்டத்தில் உள்ள பிரம்மதேசம் பகுதியில் வசிக்கும் தனது பாட்டி வீட்டிற்கு குடும்ப நிகழ்விற்காகவோ வருகை தந்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தன்று அந்த சிறுமி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் தனியாகச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த எட்டு மர்ம நபர்கள் சிலர் சிறுமியை வழிமறித்துள்ளனர். அப்போது அந்த நபர்கள் அச்சிறுமிக்குக் கூட்டு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பாதிப்புக்குள்ளான சிறுமி உடல்நலம் குன்றிய நிலையில், காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார். அங்கு அந்த சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி பாலியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்தனர். இது குறித்து சிறுமியின் குடும்பத்தினர் உடனடியாக காஞ்சிபுரம் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்த இடம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் என்பதால், அங்கிருந்த உயர் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் மாற்றப்பட்டது.
இது தொடர்பாக தகவலறிந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் தலைமையிலான போலீஸார், நேற்று சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று தீவிரமாக விசாரணையை மேற்கொண்டனர். இந்த செயலில் ஈடுபட்டதாகக் கருதப்படும் மூன்று பேரை போலீஸார் தற்போது பிடித்து ரகசிய இடத்தில் வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் வெளியான முதல் பலர் தங்களின் கட்டணத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் தமிழகத்தின் அரசியல் தலைவர்கள் ஆளும் அரசுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து தங்களின் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
எடப்பாடி பழனிசாமி (அதிமுக)
உங்கள் வாக்கு தான் உங்கள் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றப் போகும் ஆயுதம்! அதை முறையாகப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று உங்கள் அனைவரின் சகோதரனாக, என் குடும்பத்தில் ஒரு தந்தையாக, தாத்தாவாக இருக்கும் நான் உங்களைக் கைகூப்பிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டு மக்களை, பெண்களை காப்பது தான் எனது முதல் பணி!
சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை மூன்றே மாதங்களில் ஒழித்துக் கட்டுவேன்!
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே உள்ள பிரம்மதேசத்தில் 15 வயது சிறுமி 8 மர்ம நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
சட்டம் ஒழுங்கு, பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் புழக்கம்- இவை பற்றி கடந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் நான்…
— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) April 21, 2026
டிடிவி தினகரன் (அமமுக)
தமிழகத்தில் கடந்த ஐந்தாண்டுக் கால திமுக ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோரும், போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவோரும், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளும் சுதந்திரமாகச் சுற்றித் திரியும் தமிழகத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள் தொடங்கி அனைத்து தரப்பு பெண்களின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே 15வயது சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை - சட்ட விரோதிகளும், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளும் சுதந்திரமாக நடமாடும் தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு எப்படி உறுதியாகும் ?
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே சுப நிகழ்வில் பங்கேற்க வந்த 15 வயது…
— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) April 21, 2026
அண்ணாமலை (பாஜக)
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அருகே, சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்த காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாக வந்துள்ள செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் கோபமும் அளிக்கிறது. இதுபோன்ற கொடூரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுவது, திமுக அரசின் சட்டம் ஒழுங்கு தோல்விக்கு முழு சாட்சி.
தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என்பதே இல்லாத நிலை ஆகிவிட்டது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், கட்டுக்கடங்காத போதைப் பொருள் புழக்கம், சட்டத்தின் மீதோ, காவல்துறை மீதோ, குற்றவாளிகளுக்கு எந்த அச்சமும் இல்லாத நிலை என, தமிழகம் ஒரு இருண்ட நிலைக்குப் போய்விட்டது. இவற்றைச் சரிசெய்து, தமிழகத்தை மீட்டெடுக்கவே, சில காலம் தேவைப்படும். இத்தகைய மோசமான சூழலில், திமுக ஆட்சி, இன்று தமிழகத்தைத் தள்ளியிருக்கிறது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் உடனடியாக கைது செய்து, கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும். சிறுமிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் முழு பாதுகாப்பும், மனநல ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அருகே, சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்த காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாக வந்துள்ள செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் கோபமும் அளிக்கிறது. இதுபோன்ற கொடூரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுவது, திமுக அரசின் சட்டம்…
— K.Annamalai (@annamalai_k) April 21, 2026
