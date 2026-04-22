English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
திருவண்ணாமலையில் 15 வயது சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: காவல்துறை தீவிர விசாரணை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே, 15 வயது கொண்ட சிறுமியை கூட்டு பாலியல் செய்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே இச்சம்பவம் தொடர்பாக அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 22, 2026, 10:32 AM IST
  • எட்டு பேர் கூட்டு பாலியல்
  • நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Trending Photos

சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
camera icon9
Venus Transit
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: ஹேப்பி ராஜ் to ஹார்ட் பீட்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: ஹேப்பி ராஜ் to ஹார்ட் பீட்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
camera icon6
Indians Not Allowed
இந்தியாவில் இந்தியர்களுக்கே அனுமதி இல்லாத 6 இடங்கள்! லிஸ்ட்டில் சென்னையும் இருக்கு.. அதிர்ச்சி
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே, 15 வயது கொண்ட சிறுமியை எட்டு பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே இச்சம்பவம் தொடர்பாக அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி ஒருவர், கடந்த 19-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அவர் செய்யாறு வட்டத்தில் உள்ள பிரம்மதேசம் பகுதியில் வசிக்கும் தனது பாட்டி வீட்டிற்கு குடும்ப நிகழ்விற்காகவோ வருகை தந்துள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தன்று அந்த சிறுமி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் தனியாகச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த எட்டு மர்ம நபர்கள் சிலர் சிறுமியை வழிமறித்துள்ளனர். அப்போது அந்த நபர்கள் அச்சிறுமிக்குக் கூட்டு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பாதிப்புக்குள்ளான சிறுமி உடல்நலம் குன்றிய நிலையில், காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார்.  அங்கு அந்த சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி பாலியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்தனர். இது குறித்து சிறுமியின் குடும்பத்தினர் உடனடியாக காஞ்சிபுரம் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்த இடம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் என்பதால், அங்கிருந்த உயர் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் மாற்றப்பட்டது.

இது தொடர்பாக தகவலறிந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் தலைமையிலான போலீஸார், நேற்று சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று தீவிரமாக விசாரணையை மேற்கொண்டனர். இந்த செயலில் ஈடுபட்டதாகக் கருதப்படும் மூன்று பேரை போலீஸார் தற்போது பிடித்து ரகசிய இடத்தில் வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

இந்தச் சம்பவம் வெளியான முதல் பலர் தங்களின் கட்டணத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் தமிழகத்தின் அரசியல் தலைவர்கள் ஆளும் அரசுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து தங்களின் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி (அதிமுக)

உங்கள் வாக்கு தான் உங்கள் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றப் போகும் ஆயுதம்! அதை முறையாகப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று உங்கள் அனைவரின் சகோதரனாக, என் குடும்பத்தில் ஒரு தந்தையாக, தாத்தாவாக இருக்கும் நான் உங்களைக் கைகூப்பிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாட்டு மக்களை, பெண்களை காப்பது தான் எனது முதல் பணி! 

சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை மூன்றே மாதங்களில் ஒழித்துக் கட்டுவேன்!

டிடிவி தினகரன் (அமமுக)

தமிழகத்தில் கடந்த ஐந்தாண்டுக் கால திமுக ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோரும், போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவோரும், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளும் சுதந்திரமாகச் சுற்றித் திரியும் தமிழகத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள் தொடங்கி அனைத்து தரப்பு பெண்களின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. 

அண்ணாமலை (பாஜக)

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அருகே, சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்த காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாக வந்துள்ள செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் கோபமும் அளிக்கிறது. இதுபோன்ற கொடூரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுவது, திமுக அரசின் சட்டம் ஒழுங்கு தோல்விக்கு முழு சாட்சி.

தமிழகத்தில் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என்பதே இல்லாத நிலை ஆகிவிட்டது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், கட்டுக்கடங்காத போதைப் பொருள் புழக்கம், சட்டத்தின் மீதோ, காவல்துறை மீதோ, குற்றவாளிகளுக்கு எந்த அச்சமும் இல்லாத நிலை என, தமிழகம் ஒரு இருண்ட நிலைக்குப் போய்விட்டது. இவற்றைச் சரிசெய்து, தமிழகத்தை மீட்டெடுக்கவே, சில காலம் தேவைப்படும். இத்தகைய மோசமான சூழலில், திமுக ஆட்சி, இன்று தமிழகத்தைத் தள்ளியிருக்கிறது. 

இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் உடனடியாக கைது செய்து, கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும். சிறுமிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் முழு பாதுகாப்பும், மனநல ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.

மேலும் படிக்க | வாக்குச்சாவடிக்கு செல்போன் கொண்டு போலாமா? இந்த 5 தவறுகளை செய்ய வேண்டாம்!

மேலும் படிக்க | முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச பேருந்து சேவை பெறுவது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

TruvannamalaiTamil naduSexual assaultPOCSO Act

Trending News