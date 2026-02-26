2026 சட்டமன்ற தேர்தல்.. தமிழகத்தில் 2 நாட்கள் ஆலோசனை! தேதி அறிவிப்பு எப்போது?

2026 Assembly Election Dates: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், கேரளா மற்றும் மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த சூழலில், இந்த ஆண்டில் இந்த 5 மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. ஏப்ரல் மாதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று மே மாதம் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இம்மாநிலங்களில் தேர்தல் தொடர்பான தகவல் ஒன்றை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கொடுத்துள்ளார்.
தேர்தல் தொடர்பாக புதுச்சேரியில் ஆலோசனை
நேற்று (பிப்ரவரி 25) தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக அரசியல் கட்சியின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் தலைமை செயலர் சரத் செளகான் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து ஞானேஷ் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
நாட்டுகே முன்மாதிரியாக புதுச்சேரி உள்ளது
புதுச்சேரியை பொருத்தவரையில் இதுவரைக்கு நடைபெற்ற தேர்தல்களில் 82 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு நடந்துள்ளது. வரும் தேர்தலில் இதைவிட அதிகமான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கிறோம். புதுச்சேரியில் இதுவரை அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. புதுச்சேரி தேர்தல் நாட்டுக்கே முன்மாதிரியானது.
பிப்., 26 முதல் 2 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் ஆலோசனை
வரும் தேர்தல் குறித்து அசாம் மாநிலத்தில் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளோம். தற்போது புதுச்சேரியில் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளோம். இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் பிப்ரவரி 26 முதல் 2 நாட்கள் ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம். பின்னர் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும். சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தேர்தல் ஆணையம் 20 சீர்திருத்தங்களை செய்துள்ளது. அனைத்தையும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் இணையத்தில் பார்வையிடலாம்.
மொபைலுக்கு அனுமதி இல்லை
நாட்டில் எங்கு இருந்தாலும் எந்த தொகுதியின் வாக்கு பதிவையும், வாக்கு எண்ணிக்கை விவரத்தையும் அதில் அறிந்து கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்கள் அவர்களது வாக்கை பதிவு செய்ய வாக்கு சாவடிக்கு வரும்போது, அவர்களது கைப்பேசியை தேர்தல் அலுவலரிடம் கொடுத்து விட்டு மீண்டும் வாங்கி செல்ல ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் என கூறினார்.
மேலும் படிக்க: Ration Card | இனி இவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடையாது? -தமிழக அரசின் புதிய விதி
மேலும் படிக்க: மாணவர்களுக்கு டபுள் லீவ்... மார்ச்சில் 2 நாள்கள் உள்ளூர் விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ