நெருங்கும் தேர்தல்! டார்கெட் செய்யப்படும் முக்கிய அமைச்சர்கள்?

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் நாளுக்கு நாள் அரசியல் பரபரப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. நேற்று சென்னையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர். குறிப்பாக பிரதமர் மோடி இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினார். மேலும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் கொண்டு வருவதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதற்காகத்தான் ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிடாமல் தடுப்பதாகவும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை வளையத்திற்குள் விஜய் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் தவெக தொண்டர்கள் கூறி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆளும் கட்சியான திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு, அமலாக்க துறையை மத்திய அரசு பயன்படுத்துவதாக திமுக தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் பயிற்சி
கே என் நேரு டார்கெட்?
திமுக மூத்த அமைச்சர் கே.என். நேரு ரூ.1,020 கோடி வரை ஊழல் செய்ததாக குற்றம்சாட்டி, அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய கோரி அமலாக்கத் துறை, தமிழக தலைமை செயலாளர் மற்றும் டிஜிபிக்கு மூன்றாவது முறையாக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கேஎன் நேரு மற்றும் மற்ற மூத்த அமைச்சர்களை டார்கெட் செய்தால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவின் அரசியல் செயல்பாடுகளை தடுக்கலாம் என்றும், தேர்தல் பணிகளை முடக்கலாம் என்றும் மத்திய அரசு கருதுவதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் டெல்டா மண்டல பொறுப்பாளராக கேஎன் நேரு செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அவரை அமலாக்கத்துறை சோதனையில் சிக்க வைத்தால், அந்த பகுதியில் NDA கூட்டணி எளிதாக வெற்றி பெறலாம் என்றும் இந்த வேலைகள் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கே.என்.நேரு போன்ற மூத்த அமைச்சரை குறி வைத்து அமலாக்கத்துறை நடத்தும் சோதனைகள், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று அரசியல் விமர்சகர்களும், திமுக நிர்வாகிகளும் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு அதிகம் செய்து வந்தாலும், அதில் தண்டனை பெற்றவர்கள் மிக குறைவாகவே உள்ளனர் என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த காலங்களிலும் இதே போன்ற சோதனைகள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும், சட்டரீதியாக அவை நிரூபிக்க முடியவில்லை. சமீபத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவின் மீது ஊழல் குற்றசாட்டுகளை கவர்னருக்கு அனுப்பினார். ஆனால் அவற்றிற்காக ஆதாரங்களை இன்னும் வெளியிடவில்லை.
கேஎன் நேருபற்றி
அமைச்சர் கே.என்.நேரு 1970ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகாலமாக அரசியலில் முக்கிய புள்ளியாக இருந்து வருகிறார். 1989ம் ஆண்டு முதல்முறையாக லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏவானார். 1989ம் ஆண்டு முதல்முறையாக அமைச்சரான கே.என்.நேரு, கடந்த 2021ம் ஆண்டு முதல் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக பணியாற்றி வருகிறார்.
முக ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
தமிழகத்திற்கு வருகை தந்த மோடியை முதல்வர் முக ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார். தனது X தளத்தில், "பிரதமர் சொல்லும் “டபுள் எஞ்சின்” எனும் “டப்பா எஞ்சின்” தமிழ்நாட்டில் ஓடாது! மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களே… ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு ஏற்படுத்தி வரும் அத்தனை தடைகளையும் தகர்த்தெறிந்துதான் தமிழ்நாடு வரலாறு பேசும் வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது. கொஞ்சம் யோசிச்சுப் பாருங்க… நீங்கள் சொல்லும் “டபுள் எஞ்சின்” மாநிலங்களான உத்திரப் பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பீகாரைவிட, தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, மேற்கு வங்கம் என உங்கள் “டப்பா எஞ்சின்” நுழையாத மாநிலங்கள்தான் வளர்ச்சியில் கொடிகட்டிப் பறக்குது. தமிழுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பா.ஜ.க. செய்யும் துரோகங்களை, நீங்கள் மறைத்தாலும் #NDABetraysTN என்பதைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார்கள். தில்லியின் ஆணவத்துக்குத் #தமிழ்நாடு_தலைகுனியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: சிறுமி வைத்திருந்த படம்... உற்றுப்பார்த்த பிரதமர்... மேடையில் மோடி செய்த செயலை பாருங்க!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ