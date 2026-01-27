English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Political News: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி தமிழக அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் விஜய் முன்வைத்த 'ஊழல்' விமர்சனத்திற்கு, அதிமுக கூட்டணி தரப்பில் சி.ஆர்.சரஸ்வதி கொடுத்துள்ள பதிலடி மிகக் கடுமையான அரசியல் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:14 PM IST

"ஊழல் கட்சி" என விமர்சித்த விஜய்.. அதிமுகவின் அணுகுண்டு பதிலடியால் மாறிய அரசியல் களம்

AIADMK C.R. Saraswathi Hits TVK Chief Vijay: 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுகவை 'ஊழல் கட்சி' என விமர்சித்த தவெக தலைவர் விஜய்க்கு, அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அமமுக-வின் சி.ஆர்.சரஸ்வதி கடும் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். விஜய்யின் ஆலோசகர்களான ஆதவ் அர்ஜுனாவின் லாட்டரி பின்னணி மற்றும் முன்னாள் ஐடி அதிகாரி அருண்குமாரின் செயல்பாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி, "யார் ஊழல்வாதி?" என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தவெக-விற்குப் புதிய சவால்

விஜய் தனது மாநாட்டிற்குப் பிறகு திமுக மற்றும் அதிமுக என இரு தரப்பையுமே விமர்சித்து வருகிறார். இதற்குப் பதிலடியாக திமுக தரப்பு அவரது கொள்கைகளை விமர்சிக்க, அதிமுக தரப்போ ஒருபடி மேலே போய், விஜய் மற்றும் அவரைச் சுற்றி இருப்பவர்களின் பின்னணியை இலக்காக வைத்துத் தாக்குதல் நடத்துவது என்பது தவெக-விற்குப் புதிய சவாலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக ஊழல் கட்சி -விஜய் அட்டாக்

இதற்கு முக்கியக் காரணம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) சமீபத்திய செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில், அதிமுக குறித்து விஜய் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் பேச்சில் அதிமுகவை நோக்கிய முக்கிய விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டது. அதாவது விஜய் தனது பேச்சில் அதிமுகவை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் 'ஊழல் கட்சி' என்று விமர்சித்தார். தமிழகத்தை மாறி மாறி ஆட்சி செய்த இரு கட்சிகளுமே (திமுக மற்றும் அதிமுக) ஊழலில் ஊறிப்போய் உள்ளதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். குறிப்பாக அதிமுகவை ஒரு ஊழல் படிந்த நிர்வாகத்திற்கு உதாரணமாகச் சுட்டிக்காட்டினார்.

விஜய்யின் இந்த 'ஊழல் கட்சி' என்ற விமர்சனம்தான் அமமுக-வின் சி.ஆர்.சரஸ்வதி போன்ற நிர்வாகிகளை ஆவேசமடையச் செய்தது. அதன் விளைவாகவே சி.ஆர்.சரஸ்வதி விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்குமார் மற்றும் செங்கோட்டையன் குறித்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

சி.ஆர்.சரஸ்வதி எழுப்பியுள்ள முக்கியக் குற்றச்சாட்டுகள் என்ன? 

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் ஒழிக்கப்பட்ட லாட்டரி தொழிலின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம், தவெக-வின் அரசியல் செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பணத்தை வைத்துக்கொண்டு ஊழலைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது. விஜய்யின் அரசியல் செயல்பாடுகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் நிதி ஆதாரம் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் லாட்டரி விவகாரம் குறித்து சி.ஆர்.சரஸ்வதி கேள்வி எழுப்பினார்.

விஜய் வருமான வரி தொடர்பான சிக்கல்களில் இருந்தபோது, அரசு அதிகாரியாக இருந்து அவருக்கு உதவியவர் அருண்குமார் என்று கூறி, விஜய்யின் "நேர்மை" குறித்த பிம்பத்தைச் சிதைக்க முயற்சித்துள்ளார். இதன் மூலம் விஜய்யின் ஆலோசகராக இருக்கும் முன்னாள் வருமான வரித்துறை அதிகாரி அருண்குமார் குறித்தும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெக-வில் இணைந்த செங்கோட்டையன், விஜய்யை எம்ஜிஆருடன் ஒப்பிட்டதை சி.ஆர்.சரஸ்வதி கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார். அதிமுகவை ஊழல் கட்சி என்று சொல்லும் விஜய், அதே கட்சியிலிருந்து வந்தவர்களை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்? எனக் கேட்ட அவர், பல ஆண்டுகள் ஜெயலலிதாவோடு பயணித்துவிட்டு, ஒரே நாளில் விஜய்யைப் பெரிய ஆளுமை என்று சொல்வது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் எனச் சீறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க - பாமக - தவெக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை? செங்கோட்டையன் பரபரப்பு பேட்டி!

மேலும் படிக்க - 'கட்சியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கனு அவருக்கே தெரியாது' விஜயை விமர்சித்த நயினார்

மேலும் படிக்க - விஜய்யின் அழிச்சாட்டியம்... அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி

