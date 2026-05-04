2026 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: திராவிடக் கோட்டையைச் சரித்த 'விஜய் சுனாமி' அடுத்தது என்ன?

TN Election TVK Vijay: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ளன. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' யாரும் எதிர்பாராத விதமாக முன்னிலை வகிக்கிறது. ஆளுங்கட்சியான திமுக மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. பணபலத்தை மீறி மக்கள் மாற்றத்தை நோக்கி வாக்களித்துள்ளனர். எனினும், 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை எட்டுவதில் இழுபறி நீடிப்பதால், கூட்டணி ஆட்சி அமையுமா அல்லது அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவு தருவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 4, 2026, 02:21 PM IST

விஜய்யின் அடுத்த மூவ்: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. திராவிடக் கோட்டைகளாகக் கருதப்பட்ட திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவ அரசியலை உடைத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) ஒரு சுனாமி போல உருவெடுத்துள்ளது. இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் அதன் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் சதுரங்க வேட்டை என்ன?, விஜய்க்கு காத்திருக்கும் சோதனைகள் என்ன? பார்ப்போம்.

தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளது. சுமார் 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியல் மேலாதிக்கத்தை சவாலுக்கு உட்படுத்தி, களம் கண்ட முதல் தேர்தலிலேயே ஆளுங்கட்சியை மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளியிருக்கிறார் விஜய். 200 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என நம்பிக்கையுடன் இருந்த திமுக, இன்று பெரும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

1. திமுக - அதிமுகவின் சரிவுக்குக் காரணம் என்ன?

இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் ஆளுங்கட்சிக்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சிக்கும் ஒரு தெளிவான செய்தியைச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். திமுகவின் வெற்றிக் தூண்களாகக் கருதப்படும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இந்த முறை விஜய்யின் பக்கம் சாய்ந்துள்ளனர். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாததன் எதிரொலியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் மோசமான சாலைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தன. திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் எனப் பல தொகுதிகளில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணப் பரிமாற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்பட்ட போதிலும், மக்கள் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு மாற்றத்தை நோக்கி வாக்களித்துள்ளனர்.

2. தொங்கு சட்டசபை (Hung Assembly) ஏற்[ஏற்பட்டால் விஜய் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

தற்போதைய நிலவரப்படி விஜய் கட்சி 118 என்ற மேஜிக் நம்பரை (Majority) நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது (105-108 இடங்கள்). ஒருவேளை தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், தமிழகம் ஒரு 'தொங்கு சட்டசபை' சூழலைச் சந்திக்க நேரிடும். ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான இடங்களுக்கு விஜய், காங்கிரஸ் அல்லது தேமுதிக போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடக்கூடும். இடதுசாரி கட்சிகள் அமைச்சரவையில் பங்கேற்காமல் வெளியிலிருந்து ஆதரவு தர வாய்ப்புள்ளது.

அதிமுகவில் பிளவு? முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள், அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற சில எம்.எல்.ஏ-க்களை அணிதிரட்டி விஜய்க்கு ஆதரவு அளிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் கசிகின்றன. இது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடக்குமா என்பது விவாதத்திற்குரியது.

3. பாண்டிச்சேரியில் தோல்வி - தமிழ்நாட்டில் வெற்றி: ஏன் இந்த முரண்?

தமிழகத்தில் மாபெரும் எழுச்சியை ஏற்படுத்திய விஜய், அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியில் ஒரு இடத்தைக் கூடப் பிடிக்க முடியவில்லை.

தமிழகத்தில் நிலவிய திராவிட எதிர்ப்பு (Anti-Incumbency) அலை புதுச்சேரியில் அதே வீரியத்துடன் இல்லை. மேலும் புதுச்சேரியின் உள்ளூர் அரசியல் சூழலும், வேட்பாளர் தேர்வும் விஜய்க்குச் சாதகமாக அமையவில்லை. தமிழக மக்கள் விஜய்யை ஒரு 'மாற்று சக்தியாக' ஏற்றுக்கொண்ட அளவுக்குப் புதுச்சேரி மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது.

4. விஜய்க்கு காத்திருக்கும் சோதனைகள்

வெற்றி பெறுவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், ஆட்சியைத் தக்கவைப்பதும் நிர்வாகத்தைச் சிறப்பாக நடத்துவதும் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய சவால். விஜய்யைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் வெறும் ஜோதிடத்தையும், பிம்பத்தையும் மட்டும் நம்பி இருக்கக் கூடாது. திறமையான நிர்வாகிகளைத் தனது ஆலோசனைக் குழுவில் அவர் வைத்திருக்க வேண்டும்.

திராவிடக் கட்சிகள் வழங்கிய இலவசத் திட்டங்களையும் தாண்டி மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர். எனவே, 'சீர்வரிசை' அரசியலைத் தவிர்த்து, கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளில் அவர் புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.

5. பணத்துக்கு ஓட்டு - வாக்காளர்களின் பாடம்

பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்ற திராவிடக் கட்சிகளின் கணக்கு இந்த முறை தவிடுபொடியாகியுள்ளது. மக்கள் ஒரு புதிய மாற்றத்தை விரும்பி விஜயைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். இந்த 'சுனாமி' தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மையைத் தருமா அல்லது நிர்வாகச் சிக்கலை ஏற்படுத்துமா என்பதை விஜய்யின் ஒவ்வொரு நகர்வும், அவர் அமைக்கும் அமைச்சரவையும்தான் தீர்மானிக்கும்.

