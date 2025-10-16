விஜய் தனித்து நின்றால் 23% வாக்குகள் - திமுகவின் ரகசிய சர்வே! டெபாசிட் இழக்கும் நாதக?

தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் 1 நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு தமிழகத்தின் மொத்த அரசியல் களமும் அவரை சுற்றி மாறி உள்ளது என்று சொல்லலாம். அடுத்தடுத்த மாநாடுகள், மக்கள் சந்திப்பு என்று தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருந்தார். இந்நிலையில் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு அனைத்திலும் தற்போது தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கும் பிறகும் மக்கள் மத்தியில் அவரது கட்சியின் செல்வாக்கு சரியவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டால் சுமார் 23% வாக்குகளை பெறக்கூடும் என்று ஆளும் திமுகவால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ரகசிய கருத்து கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது. 'தி பிரிண்ட்' செய்தி நிறுவனத்திற்கு கிடைத்த இந்த சர்வே முடிவுகள், தமிழக அரசியல் களத்தில் தவெக ஒரு வலிமையான போட்டியாளராக உருவெடுக்கும் என்பதை காட்டுகிறது.
கருத்து கணிப்பு
இந்த கருத்து கணிப்பு, அக்டோபர் 1 முதல் 9ம் தேதி வரை, கரூரில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு நடத்தப்பட்டது. தமிழகம் முழுவதும் 2.91 லட்சம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் சராசரியாக 1,245 பேர் என்ற அளவில் மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் தவெக இணைவது குறித்தும், தனித்து போட்டியிட்டால் விஜய்க்கு ஆதரவளிப்பீர்களா என்றும் மக்களிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
இரண்டு விதமான அரசியல் முடிவுகள்
இந்த சர்வே இரண்டு முக்கிய அரசியல் சூழல்களை முன்வைத்து முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
NDA கூட்டணி: தமிழகத்தில் அதிமுக, பாஜக மற்றும் தவெக ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கீழ் ஒன்றிணைந்து போட்டியிட்டால், திமுக கூட்டணி 50% வாக்குகளை பெறும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 35% வாக்குகளும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 12% வாக்குகளும், மற்றவர்களுக்கு 3% வாக்குகளும் கிடைக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதிமுகவுக்குள் இருக்கும் உள்கட்சி பூசல்கள் மற்றும் பாஜகவின் சித்தாந்தத்திற்கு தமிழகத்தில் உள்ள எதிர்ப்பு ஆகியவை இந்த கூட்டணியின் வெற்றியை மட்டுப்படுத்தக்கூடும் என்றும் சர்வே குறிப்பிடுகிறது.
தவெக தனித்து போட்டி: விஜய்யின் தவெக தனித்து போட்டியிட்டால், அரசியல் களம் முற்றிலுமாக மாறும். இந்த சூழலில், திமுகவின் வாக்கு வங்கி 45% ஆக குறையும். அதிமுக-பாஜக கூட்டணி 22% வாக்குகளை மட்டுமே பெறும். அதே சமயம், விஜய்யின் தவெக தனியாக 23% வாக்குகளை அள்ளும். இது மற்ற கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியில் பெரும் சரிவை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி 5% ஆக குறையும் என்று இந்த ஆய்வு கணித்துள்ளது.
அனைத்து கட்சிகளின் வாக்குகளையும் பிரிக்கும் விஜய்
இந்த கருத்துக் கணிப்பில் ஈடுபட்ட ஒரு அரசியல் வியூக நிபுணர், "விஜய் தனித்து போட்டியிடும்போது, அவர் மாநிலத்தின் அனைத்து கட்சிகளின் வாக்குகளையும் பிரிக்கிறார்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த சர்வே திமுகவுக்கு சாதகமான போக்கை காட்டினாலும், நீண்டகால அடிப்படையில், 2029 மற்றும் 2031ல் திமுகவுக்கு விஜய் ஒரு வலிமையான சவாலாக உருவெடுப்பார் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், பாஜக இல்லாமல் தவெகவும் அதிமுகவும் இணைந்தால் என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து இந்த சர்வேயில் குறிப்பிடப்படவில்லை. அது குறித்த மற்றொரு சர்வே திட்டமிடப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிகிறது. இந்த சர்வேயின்படி, விஜய்யின் புகழ் தற்போது அரசியல் ரீதியான வாக்கு வங்கியாக மாறிவருவதாகவும், இது வரும் ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின் அரசியலை மாற்றியமைக்கக்கூடும் என்றும் தெரிகிறது.
