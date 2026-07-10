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ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித்தொகை! பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Scholarship : 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்ற விவரம் இங்கே  தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:35 AM IST
ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித்தொகை! பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
Image Credit: 25,000 Scholarship for School, College StudentsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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