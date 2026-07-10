/ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித்தொகை! பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Scholarship : பீடி தொழிலாளர்கள், சினிமா தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுரங்கத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசின் தொழிலாளர் நல வாரியம் சார்பில் கல்வி நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளது. 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இந்த உதவித்தொகைக்கு தகுதியான மாணவ, மாணவிகளிடமிருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பீடி தொழிலாளர்கள், சினிமா தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுண்ணாம்புக்கல், டோலமைட் சுரங்கத் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள் ஆவர்.
நிதியுதவி விபரம்: ஒன்றாம் வகுப்பு (Class 1) முதல் தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழில்முறை பட்டப்படிகள் (Professional Degree Courses) படித்து வரும் மாணவர்கள் வரை இந்த நிதியுதவியைப் பெறலாம். மாணவர்களின் கல்வி நிலைக்கு ஏற்ப குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000/- முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.25,000/- வரை இந்த நிதியுதவி நேரடியாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் முக்கிய நிபந்தனைகள்: ஆன்லைன் பதிவு: தகுதியுள்ள மாணவர்கள் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை போர்ட்டல் (National Scholarship Portal) இணையதளமான https://scholarships.gov.in என்ற முகவரியில், ஒருமுறை பதிவு செய்யும் முறை (One Time Registration - OTR) மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
வங்கி கணக்கு: விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனியாக, கோர் பேங்கிங் (CBS) மற்றும் நெஃப்ட் (NEFT) வசதியுடைய தேசியமயமாக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியொன்றில் சேமிப்புக் கணக்கு இருக்க வேண்டும்.
ஆதார் இணைப்பு: மாணவர்களின் ஆதார் அட்டை மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு இருந்தால் மட்டுமே இந்த நிதியுதவி பரிசீலிக்கப்படும். மேலும், ஆன்லைனில் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒப்புதலையும் அளிக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் ஆன்லைனில் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களின் முதல்வர்கள் அல்லது தலைவர்கள் தங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட ஐடி (Registered ID) மூலம் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை போர்ட்டலில் சரிபார்த்து, அடுத்த கட்ட சரிபார்ப்புக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்கள் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க முடியும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: பள்ளிப் படிப்பு (Pre-Matric) 31 ஆகஸ்ட் 2026
உயர்கல்வி/கல்லூரிப் படிப்பு (Post-Matric): 31 அக்டோபர் 2026
கூடுதல் விபரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு:
1. சென்னை அலுவலகம்:
Office of Welfare Commissioner (C),
Labour Welfare Organisation, Ground Floor,
SIDCO Administrative Branch Office Building,
Thiru.Vi.Ka. Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032.
மின்னஞ்சல்: wclwo.chn-mole@gov.in
தொலைபேசி எண்: 044-29530169
2. திருப்பத்தூர் அலுவலகம்:
Medical Officers,
237/1, K.P.Vattam, Thamalerimuthur,
Vaniyambadi Main Road, Tirupattur - 635853.