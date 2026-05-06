English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ புதுமைப் பெண் வரை - நிறுத்தப்படும் 3 திட்டங்கள்?

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ புதுமைப் பெண் வரை - நிறுத்தப்படும் 3 திட்டங்கள்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் புதுமைப் பெண் வரை தமிழ்நாட்டில் நிறுத்தப்பட அதிக வாய்ப்புள்ள 3 முக்கிய திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 6, 2026, 09:48 AM IST
  • தமிழ்நாட்டில் நிறுத்தப்படும் திட்டங்கள்
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடையாது
  • புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டங்களும் நிறுத்தம்?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Vijay Rs.2500 scheme
விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
camera icon6
TN Assembly Election
விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ புதுமைப் பெண் வரை - நிறுத்தப்படும் 3 திட்டங்கள்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: திமுக ஆட்சியில் மிகவும் பேசப்பட்ட திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் நிறுத்தப்படுவது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது. தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்த இத்திட்டத்திற்கு மாற்றாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் புதிய திட்டம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, இனிவரும் காலங்களில் மகளிருக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவெக அரசு இந்தத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதன் மூலம் பெண்களின் பொருளாதார நிலையை மேலும் உயர்த்த முடியும் என நம்புகிறது. இருப்பினும், பழைய திட்டப் பெயரில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, விஜய்யின் புதிய திட்டமாக இது நடைமுறைக்கு வரும்.

Add Zee News as a Preferred Source

புதுமைப் பெண் திட்டம்: மாணவிகளின் எதிர்காலம் என்ன?

அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கி வந்த புதுமைப் பெண் திட்டம் தற்போது ஒரு இழுபறி நிலையில் உள்ளது. ஜூன் மாதம் முதல் கல்லூரிகள் மீண்டும் தொடங்க உள்ள நிலையில், இத்திட்டம் தொடருமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஒருவேளை இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால், ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரி மாணவிகள் தங்களுக்குக் கிடைத்து வந்த மாதம் 1000 ரூபாய் பணத்தை ஜூன் மாதம் முதல் இழக்க நேரிடும். கல்வியை ஊக்குவிக்கும் இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் கருதி தவெக அரசு இதனைத் தொடர வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்: மாணவர்களுக்குக் கிடைக்குமா ஊக்கத்தொகை?

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உயர்கல்வி சேர்க்கையை அதிகரிக்க திமுக அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டமும் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்தால், இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவ்வாறு நிறுத்தப்பட்டால், வரும் ஜூன் மாதம் முதல் மாணவர்களுக்கான இந்த நிதி உதவி கிடைக்காது. மாணவர்களின் கல்விச் செலவுக்குப் பெரிதும் உதவியாக இருந்த இத்திட்டத்தை தவெக அரசு மாற்றுப் பெயரில் செயல்படுத்துமா அல்லது முற்றிலும் கைவிடுமா என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.

தவெக அரசின் நிலைப்பாடும் சவால்களும்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ள நிலையில், பழைய திட்டங்களை அப்படியே தொடர்வதை விட, தனது தனித்துவமான முத்திரையுடன் கூடிய புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தவே விஜய் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களில் உள்ள குறைகளைக் களைந்து, பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்த தவெக திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் உரிமைத்தொகையை 2500 ரூபாயாக உயர்த்துவது தவெக அரசின் முக்கிய இலக்காகும். அதே வேளையில், மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் திட்டங்களை நிறுத்துவது எதிர்மறையான விமர்சனங்களை உருவாக்கக்கூடும் என்பதால், அதில் தவெக அரசு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | தவெக ஆட்சியில் துணை முதல்வர் யார்? லிஸ்டில் இருக்கும் 3 பேர்?

மேலும் படிக்க | பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி! விவசாயிகளுக்கு விஜய் கொடுக்கப்போகும் சர்ப்ரைஸ்

மேலும் படிக்க | விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்.. தேம்பி தேம்பி அழுத சேகர்பாபு... கண்ணீர் கடலில் ரோடு ஷோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Magalir Urimai ThogaivijayTVK Tamil Nadu GovernmentPudhumai Penn

Trending News