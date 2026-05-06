கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ புதுமைப் பெண் வரை - நிறுத்தப்படும் 3 திட்டங்கள்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: திமுக ஆட்சியில் மிகவும் பேசப்பட்ட திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் நிறுத்தப்படுவது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது. தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்த இத்திட்டத்திற்கு மாற்றாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் புதிய திட்டம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, இனிவரும் காலங்களில் மகளிருக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவெக அரசு இந்தத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவதன் மூலம் பெண்களின் பொருளாதார நிலையை மேலும் உயர்த்த முடியும் என நம்புகிறது. இருப்பினும், பழைய திட்டப் பெயரில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, விஜய்யின் புதிய திட்டமாக இது நடைமுறைக்கு வரும்.
புதுமைப் பெண் திட்டம்: மாணவிகளின் எதிர்காலம் என்ன?
அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கி வந்த புதுமைப் பெண் திட்டம் தற்போது ஒரு இழுபறி நிலையில் உள்ளது. ஜூன் மாதம் முதல் கல்லூரிகள் மீண்டும் தொடங்க உள்ள நிலையில், இத்திட்டம் தொடருமா அல்லது நிறுத்தப்படுமா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஒருவேளை இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால், ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரி மாணவிகள் தங்களுக்குக் கிடைத்து வந்த மாதம் 1000 ரூபாய் பணத்தை ஜூன் மாதம் முதல் இழக்க நேரிடும். கல்வியை ஊக்குவிக்கும் இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் கருதி தவெக அரசு இதனைத் தொடர வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்: மாணவர்களுக்குக் கிடைக்குமா ஊக்கத்தொகை?
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உயர்கல்வி சேர்க்கையை அதிகரிக்க திமுக அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டமும் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்தால், இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவ்வாறு நிறுத்தப்பட்டால், வரும் ஜூன் மாதம் முதல் மாணவர்களுக்கான இந்த நிதி உதவி கிடைக்காது. மாணவர்களின் கல்விச் செலவுக்குப் பெரிதும் உதவியாக இருந்த இத்திட்டத்தை தவெக அரசு மாற்றுப் பெயரில் செயல்படுத்துமா அல்லது முற்றிலும் கைவிடுமா என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.
தவெக அரசின் நிலைப்பாடும் சவால்களும்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ள நிலையில், பழைய திட்டங்களை அப்படியே தொடர்வதை விட, தனது தனித்துவமான முத்திரையுடன் கூடிய புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தவே விஜய் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். முந்தைய அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களில் உள்ள குறைகளைக் களைந்து, பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்த தவெக திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் உரிமைத்தொகையை 2500 ரூபாயாக உயர்த்துவது தவெக அரசின் முக்கிய இலக்காகும். அதே வேளையில், மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித் திட்டங்களை நிறுத்துவது எதிர்மறையான விமர்சனங்களை உருவாக்கக்கூடும் என்பதால், அதில் தவெக அரசு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
