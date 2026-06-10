Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /இது தான் ஜனநாயகமா? தவெக அரசின் மாற்றம் இது தானா? 3 செய்தி சேனல்கள் நீக்கம் - வலுக்கும் கண்டங்கள்...

இது தான் ஜனநாயகமா? தவெக அரசின் மாற்றம் இது தானா? 3 செய்தி சேனல்கள் நீக்கம் - வலுக்கும் கண்டங்கள்...

3 News Channel Removed From Tamilnadu Cable TV: தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பரப்பில் இருந்து 3 தமிழ் செய்தி சேனல்கள் நீக்கப்பட்டதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 10, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:20 AM IST
இது தான் ஜனநாயகமா? தவெக அரசின் மாற்றம் இது தானா? 3 செய்தி சேனல்கள் நீக்கம் - வலுக்கும் கண்டங்கள்...
Image Credit: Political Leaders Condemnation

About the Author

Mathan

Mathan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு
TN Government34 min ago
2
Director Bharathiraja46 min ago
3
Bharathiraja48 min ago
4
TN Weather1 hr ago
5
Tamil Nadu government cable TV2 hrs ago