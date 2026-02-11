English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • தூத்துக்குடி அருகே சிறுவனுக்கு நேர்ந்த சோகம்.. பெற்றோர் கண் முன்னே தலை நசுங்கி பலி!

தூத்துக்குடி அருகே சிறுவனுக்கு நேர்ந்த சோகம்.. பெற்றோர் கண் முன்னே தலை நசுங்கி பலி!

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் அருகே மூன்று வயது சிறுவன் அரசு பேருந்தின் பின் சக்கரத்தில் தலை நசுங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 11, 2026, 01:59 PM IST
  • தூத்துக்குடி அருகே சோகம்
  • 3 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு
  • முழு விவரம்

தூத்துக்குடி அருகே சிறுவனுக்கு நேர்ந்த சோகம்.. பெற்றோர் கண் முன்னே தலை நசுங்கி பலி!

Thoothukudi Bus Accident News: தூத்துக்குடி மாவட்டம்,  ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள புளியம்பட்டி என்ற கிராமத்தில் புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழா வருடம் தோறும் நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் கடந்த ஜனவரி 29ஆம் தேதி கோவில் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இந்த திருவிழா 13 நாட்கள் நடைபெறும். புளியம்பட்டியில் நடக்கும் இந்த புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழாவை காண வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து மட்டுமல்லாமல் வெளி நாட்டில் இருந்தும் பொதுமக்கள் வருவார்கள். 

இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகா மானூர் அருகே கட்டாரங்குளம்  கிராமத்தைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று இரவு (பிப்ரவரி 10) வந்துள்ளனர். இதில், பிரான்சிஸ், அவரது மனைவி சரோஜா, மகள் ஆக்னஸ் மேரி, கவிதா, மகன் ராபின் ஆகியோர் வந்திருந்தனர். 

சிறுவன் தலை நசுங்கி பலி 

இந்த சூழலில், நேற்று (பிப்ரவரி 10)  மாலை பிரான்சிஸின் மூன்று வயது மகன் ராபின் கோவில் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்தான். அப்போது அங்கு வந்த அரசு பேருந்து ஒன்று கோவில் அருகே பயணிகளை இறக்கி விட்டு பின்னால் வந்த போது, அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த ராபின் மீது ஏறி உள்ளது.. இதில், ராபின் தலை நசுங்கி  சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். இதனை கண்ட பெற்றோர் தனது மகன் ராபின் உயிரிழந்ததை கண்டு கதறி அழுதனர். 

போலீசார் விசாரணை 

இதையடுத்து இச்சம்பவம் குறித்து புளியம்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர் 3 வயது சிறுவன் ராபினின் உடலை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் குறித்து புளியம்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை கொண்டு வருகின்றனர்.

புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழாவை காண வந்த குடும்பத்தில், மூன்று வயது சிறுவன் அரசு பேருந்தின் பின் சக்கரத்தில் சிக்கி தலை நிசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

