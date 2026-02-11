தூத்துக்குடி அருகே சிறுவனுக்கு நேர்ந்த சோகம்.. பெற்றோர் கண் முன்னே தலை நசுங்கி பலி!

Thoothukudi Bus Accident News: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள புளியம்பட்டி என்ற கிராமத்தில் புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழா வருடம் தோறும் நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் கடந்த ஜனவரி 29ஆம் தேதி கோவில் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இந்த திருவிழா 13 நாட்கள் நடைபெறும். புளியம்பட்டியில் நடக்கும் இந்த புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழாவை காண வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து மட்டுமல்லாமல் வெளி நாட்டில் இருந்தும் பொதுமக்கள் வருவார்கள்.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகா மானூர் அருகே கட்டாரங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று இரவு (பிப்ரவரி 10) வந்துள்ளனர். இதில், பிரான்சிஸ், அவரது மனைவி சரோஜா, மகள் ஆக்னஸ் மேரி, கவிதா, மகன் ராபின் ஆகியோர் வந்திருந்தனர்.
சிறுவன் தலை நசுங்கி பலி
இந்த சூழலில், நேற்று (பிப்ரவரி 10) மாலை பிரான்சிஸின் மூன்று வயது மகன் ராபின் கோவில் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்தான். அப்போது அங்கு வந்த அரசு பேருந்து ஒன்று கோவில் அருகே பயணிகளை இறக்கி விட்டு பின்னால் வந்த போது, அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த ராபின் மீது ஏறி உள்ளது.. இதில், ராபின் தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். இதனை கண்ட பெற்றோர் தனது மகன் ராபின் உயிரிழந்ததை கண்டு கதறி அழுதனர்.
போலீசார் விசாரணை
இதையடுத்து இச்சம்பவம் குறித்து புளியம்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர் 3 வயது சிறுவன் ராபினின் உடலை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் குறித்து புளியம்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை கொண்டு வருகின்றனர்.
புனித அந்தோணியார் கோவில் திருவிழாவை காண வந்த குடும்பத்தில், மூன்று வயது சிறுவன் அரசு பேருந்தின் பின் சக்கரத்தில் சிக்கி தலை நிசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மேலும் படிக்க: ஆதவ் முதல் புஸ்ஸி ஆனந்த் வரை! தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் போட்டியிடும் 10 தொகுதிகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ