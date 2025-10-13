English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40 சீட், 5 அமைச்சர் மற்றும் துணை முதல்வர் பதவி? எடப்பாடி - விஜய் பேச்சுவார்த்தை?

Vijay and Edappadi Palanisami: தவெக மற்றும் அதிமுக இடையேயான கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளன. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:49 AM IST
  • வெகவின் நிபந்தனைகள்..
  • அதிமுக ஏற்குமா?
  • பரபரப்பில் அரசியல் களம்.

40 சீட், 5 அமைச்சர் மற்றும் துணை முதல்வர் பதவி? எடப்பாடி - விஜய் பேச்சுவார்த்தை?

Vijay and Edappadi Palanisami: 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் களம், எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் தற்போது இருந்தே சூடுபிடித்துள்ளது. ஆளும் திமுகவை எதிர்கொள்ள, எதிர்க்கட்சிகள் புதிய கூட்டணிக்கான வியூகங்களை வகுத்து வரும் நிலையில், அதிமுகவுக்கும், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் இடையே கூட்டணி அமையலாம் என்ற பேச்சு வார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த கூட்டணியில், தவெக சார்பில் துணை முதல்வர் மற்றும் முக்கிய அமைச்சரவை பதவிகள் கேட்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | கரூர் கூட்ட நெரிசல்: பின்னணியில் சதி இருக்கலாம் - சொல்வது தவெகவின் தாடி பாலாஜி!

கூட்டணியின் பின்னணி

சமீபத்தில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்க வலுவான கூட்டணி அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார். குமாரபாளையத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக கொடியை பார்த்து, "பிள்ளையார் சுழி போட்டாகிவிட்டது" என்று அவர் கூறியது, அதிமுக - தவெக கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்புகளை உறுதி செய்தது. இந்த சூழலில் கூட்டணி அமைந்தால், அதிகார பகிர்வு எப்படி இருக்கும் என்பதே தற்போதைய முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. அரசியல் வட்டாரங்களின்படி, தவெக பின்வரும் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

  • கூட்டணியில் தவெகவுக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பது முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கலாம்.
  • உள்துறை, நிதி, சுகாதாரம், பொதுப்பணித்துறை போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளில் சிலவற்றை தங்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் தவெக நிபந்தனை விதிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • தவெக, தனது செல்வாக்கு மற்றும் இளைஞர்களின் ஆதரவை கருத்தில் கொண்டு, குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை கேட்கும் என்று தெரிகிறது.

ஏன் இந்த கோரிக்கைகள்?

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், குறுகிய காலத்தில் தமிழக மக்களிடையே, குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆதரவை பெற்றுள்ளது. அக்கட்சியின் வாக்கு வங்கி, திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு, ஒரு வலுவான கூட்டணி கட்சியின் ஆதரவு தவெகவுக்கு தேவைப்படலாம் என்றாலும், தங்களின் மக்கள் செல்வாக்கிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் அக்கட்சி உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. 

அதிமுகவின் நிலைப்பாடு!

சமீபத்தில் பாஜக கூட்டணியில் இணைந்தாலும், ஒரு வலுவான கூட்டாளியை தேடும் அதிமுகவிற்கு, தவெக ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது. திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை சிதறவிடாமல் தடுப்பதே அதிமுகவின் முக்கிய நோக்கம். எனவே, தவெகவின் கோரிக்கைகளை ஏற்கும் நிலைக்கு அதிமுக தள்ளப்படலாம். ஒருவேளை அதிமுக - தவெக கூட்டணி, தவெகவின் நிபந்தனைகளுடன் அமைந்தால், அது திமுகவுக்கு பெரும் சவாலாக அமையும். விஜய்யின் வருகை, திமுகவின் பாரம்பரிய வாக்குகளாக கருதப்படும் இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை பிரிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. இது, 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலை ஒரு கடுமையான இருமுனை போட்டியாக மாற்றி, தேர்தல் முடிவுகளை கணிசமாக பாதிக்கும்.

மேலும் படிக்க | கரூர் கூட்டநெரிசல்: முதல் குற்றவாளி இவர் தான்... உடனே கைது செய்யுங்க - ஹெச். ராஜா தடாலடி

