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விஜய் ராஜினாமா செய்த தொகுதி உட்பட 5 இடங்களுக்கு இடைத்தேர்தல்? தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு

TN Bye Elections News: தமிழகத்தில் திருச்சி (கிழக்கு), பெருந்துறை, மதுராந்தகம் (SC), தாராபுரம் (SC), மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 தொகுதிகள் காலியாக இருப்பதாகத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி 6 மாதங்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதால், மாதிரி நடத்தை விதிமுறைகளை குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்குத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் கடிதம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:23 PM IST
விஜய் ராஜினாமா செய்த தொகுதி உட்பட 5 இடங்களுக்கு இடைத்தேர்தல்? தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு
Image Credit: Tamil Nadu State Election Commission

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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