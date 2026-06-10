/விஜய் ராஜினாமா செய்த தொகுதி உட்பட 5 இடங்களுக்கு இடைத்தேர்தல்? தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான பணிகளைத் தொடங்க மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவுறுத்தி உள்ளார். மேலும் 5 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி அலுவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலுக்கான ஆயத்தப் பணிகள் மற்றும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் (Model Code of Conduct) குறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அனுப்பியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தின் உள்ள விவரங்களை பார்ப்போம்.
செங்கல்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்களுக்கு, தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் அரசு முதன்மைச் செயலாளர் அர்ச்சனா பட்நாயக் (I.A.S) உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951-ன் பிரிவு 151-A இன் படி, ஒரு தொகுதி காலியான தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குள் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிடலாம். எனவே தேர்தல் ஆணையம் தேதியை அறிவித்தவுடன், தேர்தல் பணிகளை உடனடியாகத் தொடங்குவதற்கு தேவையான அனைத்து ஆயத்தப் பணிகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் செய்ய வேண்டும்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் முந்தைய அறிவுறுத்தல்களின்படி நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்படும்.
இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தொகுதி ஒரு மாநகராட்சி அல்லது மாவட்டத் தலைநகராக இருந்தால், நடத்தை விதிமுறைகள் அந்த குறிப்பிட்ட தொகுதிக்கு மட்டும் பொருந்தும்.
மற்ற சாதாரண மாவட்டங்களில், இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தொகுதி அமைந்துள்ள முழு மாவட்டத்திற்கும் நடத்தை விதிமுறைகள் பொருந்தும்.
இதில் அமைச்சர்களின் சுற்றுப்பயணங்கள், விளம்பரங்கள் வெளியிடுதல் போன்றவற்றுக்கான கட்டுப்பாடுகளும் அடங்கும்.
இடைத்தேர்தல் பணிகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடைய எந்தவொரு அதிகாரியும் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் அதே தேர்தல் தொகுதி எல்லைக்குள் பணியில் தொடர அனுமதிக்கப்படக் கூடாது.
அந்தத் தொகுதி அதிகாரியின் சொந்தத் தொகுதியாக (Home Assembly Constituency) இருந்தால்.
கடந்த 4 ஆண்டுகளில், அந்தத் தொகுதியில் 3 ஆண்டுகள் பணியை முடித்திருந்தாலோ அல்லது காலிப்பணியிடம் ஏற்பட்ட தேதியிலிருந்து 6 மாத காலத்திற்குள் 3 ஆண்டுகள் பணி முடிவடையப் போகிறவராக இருந்தாலோ அவர்கள் மாற்றப்பட வேண்டும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா காரணமாக தமிழக சட்டமன்றத்தில் பின்வரும் 5 தொகுதிகள் காலியாகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|
சட்டமன்ற உறுப்பினரின் பெயர்
|
தொகுதி எண் & பெயர்
|
மாவட்டம்
|
காலியான தேதி
|C. ஜோசப் விஜய்
|141. திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு)
|திருச்சிராப்பள்ளி
|10.05.2026
|S. ஜெயக்குமார்
|103. பெருந்துறை
|ஈரோடு
|25.05.2026
|K. மரகதம் குமரவேல்
|35. மதுராந்தகம் (SC)
|செங்கல்பட்டு
|25.05.2026
|P. சத்யாபாமா
|101. தாராபுரம் (SC)
|திருப்பூர்
|25.05.2026
|
டாக்டர். இசக்கி சுப்பையா
|225. அம்பாசமுத்திரம்
|திருநெல்வேலி
|26.05.2026