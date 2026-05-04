இது கனவா இல்லை நிஜமா? கோட்டையை நோக்கி தளபதி விஜய்! அசுர வேகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்

தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய்?: தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் அரங்கேறி வருகிறது. 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியலின் இரு துருவங்களான திமுக மற்றும் அதிமுக-வை ஓரம் தள்ளிவிட்டு, ஒரு புதிய சக்தியாக, புதிய நம்பிக்கையாக உருவெடுத்துள்ளார் சி. ஜோசப் விஜய்.
தனது உச்சகட்ட சினிமா புகழைத் துறந்து, "மக்களுக்காக நான்" என்ற ஒற்றை முழக்கத்துடன் களமிறங்கிய விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), தற்போதைய தேர்தல் நிலவரப்படி 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று ஆட்சியமைக்கும் திசையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
சினிமா ஹீரோ டூ மக்கள் நாயகன்: விஜய்யின் அரசியல் வியூகம்
சுமார் 33 ஆண்டுகால திரையுரை வாழ்க்கையில் உச்ச நட்சத்திரமாக விளங்கிய விஜய், தனது 51-வது வயதில் அரசியலில் காலடி எடுத்து வைத்தார். "என் வாழ்க்கையின் வசதிகளைத் துறந்து உங்களுக்காக வருகிறேன்" என்ற அவரது உணர்ச்சிகரமான பேச்சு இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்ற கட்சிகளைத் திகைக்க வைத்தன.
ஹாலோகிராம் தொழில்நுட்பம்
2024-ல் பிரதமர் மோடி பயன்படுத்திய இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை, விஜய்யின் குழுவினர் கிராமப்புறங்கள் வரை கொண்டு சென்றனர். அவர் நேரில் வர முடியாத இடங்களிலும், ஹாலோகிராம் மூலம் மக்கள் முன் தோன்றி உரையாற்றியது ஒரு மேஜிக் போல வேலை செய்தது.
பாடி டபுள் (Body Double)
பிரச்சாரத்தின் போது தனது உருவ ஒற்றுமை கொண்ட நபர்களைப் பயன்படுத்தி, மக்களின் கூட்டத்தில் அவர்களை உலவச் செய்தது 'விஜய் நம் அருகிலேயே இருக்கிறார்' என்ற உணர்வைத் தந்தது.
விஜய் யூனிஃபார்ம்
வெள்ளைச் சட்டை மற்றும் காக்கி பேண்ட் அணிந்த தொண்டர்கள், ஒரு ராணுவம் போன்ற ஒழுக்கத்துடன் செயல்பட்டது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டானது.
'விசில்' சின்னமும் கோலமும்: ஒரு புதிய கலாச்சாரப் புரட்சி
விஜய்யின் தேர்தல் சின்னமான விசில் (City) ஒரு சாதாரண அடையாளமாக மட்டும் இல்லாமல், ஒரு போராட்டத்தின் குரலாக மாறியது. "விசில் ஊதத் தயாரா?" என்ற அவரது குரல் கேட்டவுடன் கிராமங்களில் மக்கள் விசில் அடித்து ஆரவாரம் செய்தனர். வீட்டின் முன் போடும் கோலங்களில் விசில் சின்னத்தை வரைந்து பெண்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, "அப்பா, அம்மா ஓட்டுப் போடும் வரை காதில் விசில் ஊதுங்கள்" என்று குழந்தைகளிடம் அவர் கூறியது, ரீல்ஸ் வடிவில் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியது.
திமுக, அதிமுக-வை பின்னுக்குத் தள்ளிய வாக்கு வங்கி
2026 தேர்தலின் தற்போதைய நிலவரப்படி (மதியம் 2:00 மணி நிலவரம்):
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): 110 - 120 இடங்கள் (முன்னிலை)
- அதிமுக - பாஜக கூட்டணி: 60+ இடங்கள்
- திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: 45 - 50 இடங்கள்
தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளில் ஆட்சியமைக்க 117 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், விஜய் தனித்து போட்டியிட்டு இந்த சாதனையை எட்டியிருப்பது அரசியல் விமர்சகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக சுமார் 1.18 கோடி இளைஞர்கள் (20-29 வயதுடையோர்) விஜய்யை மாற்றத்திற்கான முகமாகப் பார்த்துள்ளனர்.
மக்களை ஈர்த்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிரடி வாக்குறுதிகள்
விஜய்யின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்ற சில முக்கிய அம்சங்கள் பெண்களையும் மீனவர்களையும் அதிகம் கவர்ந்தன.
பெண்களுக்கு உதவித்தொகையாக மாதம் 2,000 ரூபாய் (திமுக-வின் 1,000 ரூபாயை விட அதிகம்).
ஆண்டுக்கு 6 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்:
12-ம் வகுப்பு முதல் PhD வரை 25 லட்சம் ரூபாய் பிணையில்லா கல்வி கடன் (Non-collateral loan).
மீனவர்களுக்கான MSP: 8 வகை மீன்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை
மீன்பிடி தடைக்காலத்தின் போது 27,000 ரூபாய் நிதியுதவி.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படமும் அரசியல் அழுத்தங்களும்
தேர்தலுக்கு முன்னதாக விஜய்யின் 300 கோடி பட்ஜெட் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் செய்யத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு அந்தத் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்து, மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. நிஜ வாழ்க்கையில் விஜய் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் தடைகளையும், மக்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடும் ஒரு தலைவனையும் அந்தப் படம் பிரதிபலித்தது. இது அவருக்கு ஒரு 'அரசியல் பலிகடா' பிம்பத்தைக் கொடுத்து, மக்களின் அனுதாபத்தை வாக்குகளாக மாற்றியது.
தமிழகத்தின் புதிய முதல்வர்?
தற்போது நிலவரப்படி, சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலையில் உள்ளார். ஒரு புதிய கட்சி முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியைப் பெறுவது என்பது எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் என்.டி.ஆர் காலத்திற்குப் பிறகு இப்போதுதான் நடக்கிறது.
மாறும் தமிழக அரசியல்
தமிழக மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்பினர். அந்த மாற்றமாக விஜய் உருவெடுத்துள்ளார். மாலைக்குள் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளிவரும் போது, கோட்டையில் கொடியேற்றப் போவது யார் என்பது உறுதியாகத் தெரிந்துவிடும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம். தமிழக அரசியல் இனி பழையபடி இருக்காது.
