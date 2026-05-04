English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இது கனவா இல்லை நிஜமா? கோட்டையை நோக்கி தளபதி விஜய்! அசுர வேகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்

இது கனவா இல்லை நிஜமா? கோட்டையை நோக்கி தளபதி விஜய்! அசுர வேகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Vijay Victory Formula: தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை. திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான விஜய், தனது 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (TVK) மூலம் முதல் தேர்தலிலேயே 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று, தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வராகத் தேர்வாகியுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 4, 2026, 03:28 PM IST

Trending Photos

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
இது கனவா இல்லை நிஜமா? கோட்டையை நோக்கி தளபதி விஜய்! அசுர வேகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம்

தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய்?: தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் அரங்கேறி வருகிறது. 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியலின் இரு துருவங்களான திமுக மற்றும் அதிமுக-வை ஓரம் தள்ளிவிட்டு, ஒரு புதிய சக்தியாக, புதிய நம்பிக்கையாக உருவெடுத்துள்ளார் சி. ஜோசப் விஜய்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனது உச்சகட்ட சினிமா புகழைத் துறந்து, "மக்களுக்காக நான்" என்ற ஒற்றை முழக்கத்துடன் களமிறங்கிய விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), தற்போதைய தேர்தல் நிலவரப்படி 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று ஆட்சியமைக்கும் திசையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

சினிமா ஹீரோ டூ மக்கள் நாயகன்: விஜய்யின் அரசியல் வியூகம்

சுமார் 33 ஆண்டுகால திரையுரை வாழ்க்கையில் உச்ச நட்சத்திரமாக விளங்கிய விஜய், தனது 51-வது வயதில் அரசியலில் காலடி எடுத்து வைத்தார். "என் வாழ்க்கையின் வசதிகளைத் துறந்து உங்களுக்காக வருகிறேன்" என்ற அவரது உணர்ச்சிகரமான பேச்சு இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்ற கட்சிகளைத் திகைக்க வைத்தன.

ஹாலோகிராம் தொழில்நுட்பம்
2024-ல் பிரதமர் மோடி பயன்படுத்திய இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை, விஜய்யின் குழுவினர் கிராமப்புறங்கள் வரை கொண்டு சென்றனர். அவர் நேரில் வர முடியாத இடங்களிலும், ஹாலோகிராம் மூலம் மக்கள் முன் தோன்றி உரையாற்றியது ஒரு மேஜிக் போல வேலை செய்தது.

பாடி டபுள் (Body Double)
பிரச்சாரத்தின் போது தனது உருவ ஒற்றுமை கொண்ட நபர்களைப் பயன்படுத்தி, மக்களின் கூட்டத்தில் அவர்களை உலவச் செய்தது 'விஜய் நம் அருகிலேயே இருக்கிறார்' என்ற உணர்வைத் தந்தது.

விஜய் யூனிஃபார்ம்
வெள்ளைச் சட்டை மற்றும் காக்கி பேண்ட் அணிந்த தொண்டர்கள், ஒரு ராணுவம் போன்ற ஒழுக்கத்துடன் செயல்பட்டது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டானது.

'விசில்' சின்னமும் கோலமும்: ஒரு புதிய கலாச்சாரப் புரட்சி

விஜய்யின் தேர்தல் சின்னமான விசில் (City) ஒரு சாதாரண அடையாளமாக மட்டும் இல்லாமல், ஒரு போராட்டத்தின் குரலாக மாறியது. "விசில் ஊதத் தயாரா?" என்ற அவரது குரல் கேட்டவுடன் கிராமங்களில் மக்கள் விசில் அடித்து ஆரவாரம் செய்தனர். வீட்டின் முன் போடும் கோலங்களில் விசில் சின்னத்தை வரைந்து பெண்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, "அப்பா, அம்மா ஓட்டுப் போடும் வரை காதில் விசில் ஊதுங்கள்" என்று குழந்தைகளிடம் அவர் கூறியது, ரீல்ஸ் வடிவில் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியது.

திமுக, அதிமுக-வை பின்னுக்குத் தள்ளிய வாக்கு வங்கி

2026 தேர்தலின் தற்போதைய நிலவரப்படி (மதியம் 2:00 மணி நிலவரம்):

  1. தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): 110 - 120 இடங்கள் (முன்னிலை)
  2. அதிமுக - பாஜக கூட்டணி: 60+ இடங்கள்
  3. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: 45 - 50 இடங்கள்

தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளில் ஆட்சியமைக்க 117 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், விஜய் தனித்து போட்டியிட்டு இந்த சாதனையை எட்டியிருப்பது அரசியல் விமர்சகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக சுமார் 1.18 கோடி இளைஞர்கள் (20-29 வயதுடையோர்) விஜய்யை மாற்றத்திற்கான முகமாகப் பார்த்துள்ளனர்.

மக்களை ஈர்த்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிரடி வாக்குறுதிகள்

விஜய்யின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்ற சில முக்கிய அம்சங்கள் பெண்களையும் மீனவர்களையும் அதிகம் கவர்ந்தன.

பெண்களுக்கு உதவித்தொகையாக மாதம் 2,000 ரூபாய் (திமுக-வின் 1,000 ரூபாயை விட அதிகம்).

ஆண்டுக்கு 6 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்:

12-ம் வகுப்பு முதல் PhD வரை 25 லட்சம் ரூபாய் பிணையில்லா கல்வி கடன் (Non-collateral loan).

மீனவர்களுக்கான MSP: 8 வகை மீன்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை

மீன்பிடி தடைக்காலத்தின் போது 27,000 ரூபாய் நிதியுதவி.

'ஜனநாயகன்' திரைப்படமும் அரசியல் அழுத்தங்களும்

தேர்தலுக்கு முன்னதாக விஜய்யின் 300 கோடி பட்ஜெட் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் செய்யத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு அந்தத் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்து, மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. நிஜ வாழ்க்கையில் விஜய் எதிர்கொள்ளும் அரசியல் தடைகளையும், மக்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடும் ஒரு தலைவனையும் அந்தப் படம் பிரதிபலித்தது. இது அவருக்கு ஒரு 'அரசியல் பலிகடா' பிம்பத்தைக் கொடுத்து, மக்களின் அனுதாபத்தை வாக்குகளாக மாற்றியது.

தமிழகத்தின் புதிய முதல்வர்?

தற்போது நிலவரப்படி, சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் முன்னிலையில் உள்ளார். ஒரு புதிய கட்சி முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியைப் பெறுவது என்பது எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் என்.டி.ஆர் காலத்திற்குப் பிறகு இப்போதுதான் நடக்கிறது.

மாறும் தமிழக அரசியல் 

தமிழக மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்பினர். அந்த மாற்றமாக விஜய் உருவெடுத்துள்ளார். மாலைக்குள் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளிவரும் போது, கோட்டையில் கொடியேற்றப் போவது யார் என்பது உறுதியாகத் தெரிந்துவிடும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம். தமிழக அரசியல் இனி பழையபடி இருக்காது.

மேலும் படிக்க - தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தேர்தல்? விஜய்யின் அதிரடி முடிவு - 2005 பீகார் ஞாபகம் இருக்கா!

மேலும் படிக்க - 2026 தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள்: திராவிடக் கோட்டையைச் சரித்த 'விஜய் சுனாமி' அடுத்தது என்ன?

மேலும் படிக்க - சிதறும் திமுக கூட்டணி! விஜய்யுடன் ஐக்கியமாக திட்டம் - முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Thalapathy VijayTamil naduJoseph VijayTN Assembly ElectionTN Election Results 2026

Trending News