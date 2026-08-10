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விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ்.. பின்னணியில் இருக்கும் 5 முக்கிய காரணங்கள்!

முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து பெற கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அதனை வாபஸ் பெற்றது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 10, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:56 PM IST
விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ்.. பின்னணியில் இருக்கும் 5 முக்கிய காரணங்கள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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