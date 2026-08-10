/விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ்.. பின்னணியில் இருக்கும் 5 முக்கிய காரணங்கள்!

கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டில் நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமாகி தனது உழைப்பால் சாதித்தவர் விஜய். தனது ரசிகை சங்கீதாவையே திருமணம் செய்து ரசிகர்களுக்கு பிடித்த தம்பதியாகவும் வலம் வந்தார். தற்போது அரசியலிலும் வரலாற்று சாதனை படைத்து தமிழக முதலமைச்சராக இருக்கிறார்.
இதற்கிடையில், அனைவரும் அதிர்ச்சி அடையும் விதமாக, சங்கீதா விஜய்யிடம் இருந்து பிரிய வேண்டும் என விவாகரத்து கேட்டு செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதாவது, விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.
விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையேயான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இதுவரை மூன்று முறை விசாரணைக்கு வந்தது. மூன்றாவது முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, நீதிபதி சுஜாதா சங்கீதாவிடம் சுமார் அரை மணி நேரம் தனியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனையின் முடிவில், தான் தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கை வாபஸ் பெற்றுக் கொள்வதாக சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்தார். இந்த சுமுகமான முடிவுக்கு பின்னால் சில முக்கிய பின்னணிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.