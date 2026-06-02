/டெல்லியை அதிரவைத்த அண்ணாமலையின் கடிதம்: பாஜகவில் இருந்து விலக 5 முக்கிய காரணங்கள்!

தமிழ்நாடு அரசியலில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக், தமிழக பாஜகவின் முகமாக அறியப்பட்ட கே. அண்ணாமலை டெல்லி தலைமைகளுடன் நடத்திய அடுத்தடுத்த சந்திப்புகளும், அவர் கட்சியை விட்டு விலக முடிவெடுத்துள்ளார் என்று வெளியாகும் அதிர்ச்சி தகவல்களும் தான். ஏறக்குறைய நாடு முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பாஜக, எப்படியாவது தமிழகத்தில் தங்கள் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் திட்டத்திற்கு பலத்த அடி விழுந்திருக்கிறது. தேசிய கட்சியாக பாஜக இருந்தாலும், தமிழகத்தை பொறுத்த வரை, அண்ணாமலை மூலம் "இளைஞர்கல் மத்தியில் வளர ஆரம்பித்தது.
ஆனால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை ஒதுங்கி சென்றதால், அதிமுக உடன் கூட்டணி வைத்து, தமிழ்நாட்டில் தாமரையைத் தனித்து மலர வைக்கலாம் என்று போட்ட கணக்குகள் அனைத்தும், சமீபத்திய தேர்தல் முடிவுகளில் தலைகீழாக மாறியுள்ளன.
நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்திருந்த பாஜக, தற்போது தங்களின் பலத்தையும் வாக்கு வங்கியையும் இழந்து தவிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவும் பல துண்டுகளாகச் சிதறிக் கிடக்க, தமிழ்நாட்டில் அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் டெல்லி தலைமை குழம்பிப் போய் இருக்கிறது. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில்தான், அண்ணாமலை தனது அதிரடி முடிவின் மூலம் டெல்லிக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் டெல்லியில் பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபீன் தலைமையில், உத்தரபிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இடைத்தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்தும், மாநிலங்களவைத் தேர்தல் (Rajya Sabha) வேட்பாளர்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்க ஒரு முக்கிய கூட்டம் நடைபெற்றது. சுமார் 5 மணி நேரம் நீடித்த இந்த உயர்மட்டக் கூட்டத்தில், டெல்லியிலேயே இருந்தும் அண்ணாமலை ஒரு நிமிடம் கூட கலந்து கொள்ளவில்லை. இதுவே அவர் கட்சித் தலைமை மீது எவ்வளவு அதிருப்தியில் இருக்கிறார் என்பதைக் காட்டும் முதல் சிக்னலாக அமைந்தது.
அதற்கேற்றார்போல், அடுத்த நாள் காலையிலேயே தேசியத் தலைவர் நிதின் நபீனை நேரில் சந்தித்த அண்ணாமலை, 5 முதல் 6 பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு விரிவான கடிதத்தை ஒப்படைத்துள்ளார். அது வெறும் கடிதம் அல்ல. தமிழ்நாடு பாஜகவிற்குள் நடக்கும் உட்கட்சிப் பூசல், ஜாதிச் சண்டைகள் மற்றும் ஊழல் புகார்களைப் பட்டியலை அளித்தார்.
அங்கிருந்து கிளம்பி சென்னை ஏர்போர்ட் செல்லும் வழியில், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த அவசர அழைப்பை ஏற்று, அவரைச் சந்தித்து சுமார் 25 நிமிடங்கள் தீவிரமாகப் பேசியுள்ளார். இந்த பரபரப்பான சூழலில், அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலக முற்படுவதற்கான 5 முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராகப் பொறுப்பேற்றது முதலே, “திமுக - அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளுக்கும் மாற்று நாங்கள்தான்” என்ற ஒற்றை இலக்கோடுதான் பயணித்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீது டெல்லிக்கு எப்பவுமே ஒரு 'சாஃப்ட் கார்னர்' உண்டு. ஆனால் அதை உடைத்து அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்கக் கூடாது என்பதில் அண்ணாமலை பிடிவாதமாக இருந்தார்.
தற்போது தேர்தல் தோல்விகளுக்குப் பிறகு, மீண்டும் அதிமுகவை அரவணைத்துச் செல்ல டெல்லி தலைமை காய் நகர்த்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக தனது கொள்கை ரீதியாகத் தனது முடிவில் இருந்து பின்வாங்க விரும்பாமல் அண்ணாமலை விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளார்.
அண்ணாமலைக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல ஊடக வெளிச்சமும், இளைஞர்கள் மத்தியில் வரவேற்பும் இருந்தாலும், கட்சியில் அவருக்கு எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வப் பதவியும் (மத்திய அமைச்சர் அல்லது எம்பி) இல்லை. கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு மகாராஷ்டிராவில் இருந்து அவரை ராஜ்யசபா எம்பியாக்க டெல்லி தலைமை திட்டமிட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகனின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் உட்கட்சி அரசியல் காரணமாக அது தடுக்கப்பட்டது.
தற்போது சி.வி. சண்முகம் ராஜினாமா செய்துள்ள இடம் உட்பட பல மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் வரவுள்ள நிலையிலும், அண்ணாமலைக்கான கதவுகள் திட்டமிட்டே அடைக்கப்படுவதாக அவர் உணர்கிறார். இதனால் தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் தனக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்ற தவிப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய பாஜக அரசு 9-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ (CBSE) பாடத்திட்டத்தில் இந்தி மொழியைக் கட்டாயமாக்க முயன்றபோது, தமிழ்நாட்டில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அதற்கு எதிராக அண்ணாமலை குரல் கொடுத்தார். “மத்திய அரசு செய்வதாக இருந்தாலும் இது தவறு” என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியது, ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜக மேலிடத்திற்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காத ஒரு கட்சியில், திராவிட அரசியலுக்கு எதிராகத் தன்னால் நீண்ட காலம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்பதை இந்தச் சம்பவம் அவருக்குப் புரிய வைத்தது.
அண்ணாமலை நிதின் நபீனிடம் கொடுத்த கடிதத்தில் மிக முக்கியமாகக் குறிப்பிட்டிருப்பது தமிழ்நாடு பாஜகவில் நிலவும் உட்கட்சிப் பூசல்கள் குறித்து தான். தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலரும் முழுமையாக ஒத்துழைக்காமல் தொய்வோடு செயல்பட்டதும், தங்களுக்குள் ஜாதி ரீதியான குழுக்களை அமைத்துக் கொண்டு அண்ணாமலையின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கப் பார்த்ததும் அவரைப் பெருத்த ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தபோது தனது காரில் பாஜக கொடியைத் தவிர்க்கத் தொடங்கிய அண்ணாமலை, தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் தாமரைச் சின்னமோ, பாஜக என்ற பெயரோ இல்லாமல் “அண்ணாமலை” என்ற தனது முகத்தை மட்டுமே வைத்து போஸ்டர்களை ஒட்டச் செய்தார். தான் உருவாக்கிய அரசியல் செல்வாக்கை, டெல்லி தலைமையின் தவறான முடிவுகளுக்காக விட்டுக் கொடுக்க அவர் தயாராக இல்லை. பாஜகவில் இருந்து விலகி, தேவைப்பட்டால் சொந்தமாகத் தனிக்கட்சி தொடங்கும் ஐடியாவிலும் அவர் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன.
டெல்லி தலைமைக்கு அண்ணாமலை 24 மணி நேரக் கெடு விதித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியுள்ளார். தனக்குச் சாதகமான மற்றும் சுதந்திரமாகச் செயல்படக்கூடிய அதிகாரம் கிடைக்காவிட்டால், தனது பாதையைத் தான் பார்த்துக் கொள்ளப் போவதாக அவர் கறாராகக் கூறிவிட்டார். ஒருவேளை அண்ணாமலை பாஜகவை விட்டு விலகித் தனிப் பாதை அமைத்தால் அல்லது புதிய கூட்டணி வியூகம் வகுத்தால், தமிழக அரசியல் களம் முற்றிலும் இளைஞர்களின் கைகளுக்கு மாறப்போகிறது.
இந்த மூன்று இளம் தலைவர்களை (Trio) சுற்றியே இனி வரும் காலங்களில் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சதுரங்கம் ஆடப்படும் என்பது மட்டும் உறுதி. என்னென்ன திருப்பங்கள் நடக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.