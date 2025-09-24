கேக் சாப்பிட்ட பள்ளி மாணவர் மர்ம மரணம்: போலீசார் தீவிர விசாரணை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமிரி அடுத்த தாமரைப்பாக்கம் பகுதி சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். இவரது மனைவி தீபலட்சுமி இவர்களுக்கு சன்விதா (வயது 8) என்ற மகளும் மித்துன் (வயது 7) என்ற மகனும் உள்ளனர். குழந்தைகள் இருவரும் காவனூர் அருகே உள்ள யோகி வேமனா என்ற தனியார் பள்ளியில் பயின்றுவருகின்றனர்.
இதில் சிறுவன் மித்துன் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தநிலையில் இன்று வழக்கம் போல் பள்ளிக்குச் சென்றுள்ளான். மேலும் மிதுன் உணவு இடைவேளையில் வீட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட உணவை உட்கொண்டு வகுப்பறைக்கு சென்றுள்ளான். அப்போது திடீரென மித்துனின் முகம் மற்றும் கண், வயிறு உள்ளிட்ட பகுதிகள் சட்டென்று வீங்கத் துவங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைக் கண்டு அதிர்ந்த ஆசிரியர்கள் மிதுனை உடனடியாக அருகாமையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று முதலுதவி வழங்கியுள்ளனர். அதனை தொடர்ந்து ஆற்காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் சிறுவன் மித்துனை பரிசோதித்த மருத்துவர் சிறுவன் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை அறிந்த சிறுவனின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் மருத்துவமனையில் கதறி அழுத காட்சி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த ராணிப்பேட்டை காவல் டி எஸ் பி இமயவர்மன் தலைமையிலான போலீசார் சிறுவன் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதனை தொடர்ந்து பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் சிறுவனை பெற்றோரிடம் முதற்கட்ட விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் சிறுவன் மித்துன் உணவு இடைவேளைக்கு முன்பு 11.30 மணியளவில் வீட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கேக்கை உட்கொண்டதாகவும் அதன் பிறகு உணவு இடைவேளை போது இட்லி உட்கொண்டதை அடுத்து முகம் வீக்கம் அடைந்ததாக பள்ளி நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்தனர்.
சிறுவன் உட்கொண்ட கேக் கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்பு தாமரைப்பாக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அம்பாள் பேக்கரியில் வாங்கிய கேக் எனவும் பிரிட்ஜில் வைத்திருந்து சிறுவன் மித்துன் மற்றும் அவனது அக்கா ஆகியோருக்கு பள்ளி இடைவேளையில் உட்கொள்ள கொடுத்து அனுப்பியதும் தெரிய வந்துள்ளது.
இது குறித்து சிறுவனின் அக்கா காவல்துறையிடம் கூறுகையில் காலையில் கேக்கை உட்கொண்டதாகவும் அதில் துர்நாற்றம் வீசியதால் அதை உட்கொள்ளாமல் தூக்கி எறிந்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த திமிரி போலீசார் உணவு பாதுகாப்புத்துறை உதவியோடு அம்பாள் பேக்கரிக்கு சீல் வைத்தனர். மேலும் பேக்கரி உரிமையாளர் பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் சிறுவனின் பெற்றோரிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் பிரேத பரிசோதனை முடிவுக்கு பின்னரே கேக் உண்டதன் காரணமாக ஃபுட் பாய்சன் ஆகி குழந்தை இறந்தானா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது தெரியவரும் என காவல்துறை சார்பாக முதற்கட்ட விசாரணை தகவலை தெரிவித்தனர்.
ஏழு வயது சிறுவன் பள்ளி உணவு இடைவேளையில் முகம் வீங்கி உயிரிழந்த சம்பவம் திமிரி தாமரைப்பாக்கம் சுற்று வட்டாரப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
