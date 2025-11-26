English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை! நீதிமன்றம் அதிர்ச்சி தீர்ப்பு..நடந்தது என்ன?

70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை! நீதிமன்றம் அதிர்ச்சி தீர்ப்பு..நடந்தது என்ன?

70 Year Old Woman Sentence To Life : கொலை வழக்கில், 70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை அளித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:04 PM IST
70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை! நீதிமன்றம் அதிர்ச்சி தீர்ப்பு..நடந்தது என்ன?

70 Year Old Woman Sentence To Life : ‘70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை’ என்றவுடன், பலருக்கும், “இதற்கு மேல் ஆயுள் தண்டனை பெற்று அவர் என்ன செய்யப்போகிறார்?” என்ற கேள்விதான் தோன்றியிருக்கும். ஆனால், அந்த மூதாட்டி செய்த குற்றம் அவ்வளவு பெரிதாக இருந்ததால்தான் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கிடைத்துள்ளது. இந்த வயதில் அப்படி அவர் என்ன செய்தார்? நீதிமன்றம் இப்படியொரு தண்டனையை கொடுக்க என்ன காரணம்? முழுமையாக, இங்கு பார்ப்போம்.

கொலை:

தேனி மாவட்டம் தேவாரம் எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரிசெல்வம். இவரது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பெருமாயி என்கிற 70 வயது மூதாட்டி வசித்து வந்தார். இவர்கள் இருவரின் வீட்டுக்கு இடையே ஒரு பொது சுவர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த பொது சுவரில் நீர்கசிவு ஏற்பட்டதாகவும், இதனால் இவர்களுக்கு இடையே அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அது சண்டையாக மாறியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சண்டையும் காரணமாக இரண்டு பேருமே பல காலம் ஒருவரிடம் இன்னொருவர் பேசாமல் இருந்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து வந்த பிரச்சினையால் மாறி செல்வம் தன் வீட்டை காலி செய்து வேறு வீட்டிற்கு குடி பெயர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை அடுத்து தனது பழைய வீடு இருக்கும் பகுதியில் உறவினர் ஒருவர் இறந்து விட்டதால் அவர் இறுதி சடங்கில் கலந்து கொள்வதற்காக மாரிசெல்வம் வந்துள்ளார். தற்போது சம்பந்தப்பட்ட பெருமாயி என்கிற அந்த மூதாட்டி, தன் மறைத்து வைத்திருந்த பெட்ரோலை எடுத்து மாரி செல்வத்தின் மீது ஊற்றி தீ வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

உயிரிழப்பு:

மாரி செல்வத்தின் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவருக்கு பயங்கர தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த இவர், சில நாட்களில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, பெருமாயி மீது தேவாரம் காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. 

மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை:

மாரி செல்வத்தின் கொலை வழக்கு, சமீபத்தில் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இதில், பெருமாயி மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ரூ.2,000 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். பின்னர், அபராதத்தொகையை கட்ட தவறினால், ஒரு மாதம் சிறை தண்டனையை கூடுதலாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

