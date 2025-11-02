English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிஞ்சா போதும்.. மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்... மிஸ் பண்ணாதீங்க

தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிஞ்சா போதும்.. மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்... மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Jobs: தமிழக மீன்வளத்துறையில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த வேலைக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருந்தால் போதும். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:01 PM IST
  • தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதும்
  • மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்
  • உள்ளூரிலேயே அரசு வேலைவாய்ப்பு

தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிஞ்சா போதும்.. மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்... மிஸ் பண்ணாதீங்க

தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. துறை வாரியாக மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்ட்டு வருகிறது.  இதற்காக ஆண்டுதோறும் பலரும் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தற்போது மீன்வளத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

பணி விவரங்கள்

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணை அரசு மீன்பண்ணை மீன்வள ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, அணை அரசு மீன்பண்ணை மீன்வள ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள மீன்வள உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  மொத்தம் 8 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மீன்வள உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் தமிழில எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். மீன்வளத்துறையில் கீழ் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மீனவர் பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெற்று, சான்று பெற்றிருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.  மேலும், நீந்துதல், மீன்படித்தல், வலைபின்னுதல், பரிசல் ஓட்டுதல், பழுதடைந்த வலைகளை  சரி செய்தல் ஆகிய பணிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இது தெரிந்தவர்களுக்கு பணியில் அமர்த்தப்படுவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.  

மாத சம்பளம்

மீன்வள உதவியாளர் பணிக்கு  மாத சம்பளமாக ரூ.15,900 முதல் ரூ.58,500 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு 37 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பிற்கு 34 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், இதர வகுப்பினர் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு Salem.Nic.In  என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து,  அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.   2025 நவம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் உரிய முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.  மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை துணை இயக்குநர் (மண்டலம்), ஔவையார் தெரு, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரில், தருமபுரி 636 705 என்ற அலுவலக முகவரிக்கு நவம்பர் 30ஆம் தேதி பிற்பகல் 4.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்த்துடன் கல்வி சான்றிதழ் நகல், குடும்ப அட்டை,  ஆதார் அட்டை, சாதி சான்றிதழ்,  பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை விண்ணப்பத்துடன் அனுப்ப வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

