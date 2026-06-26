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8வது ஊதியக்குழு: சென்னையில் வசிக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், 40% HRA, மாதம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission HRA: பெருநகரங்கள் மற்றும் அதிக வாழ்க்கைச் செலவு கொண்ட நகரங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) விகிதங்களை மாற்றியமைக்குமாறு பல ஊழியர் அமைப்புகள் 8-வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:05 AM IST
8வது ஊதியக்குழு: சென்னையில் வசிக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், 40% HRA, மாதம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
Image Credit: 8th Pay Commission HRA (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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