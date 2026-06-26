/8வது ஊதியக்குழு: சென்னையில் வசிக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், 40% HRA, மாதம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission: சென்னை உள்ளிட்ட மெட்ரோ நகரங்களில் வசிக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டு வாடகைப்படியில் (HRA) குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. சென்னை, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, புனே மற்றும் கொல்கத்தா போன்ற அதிகச் செலவு மிகுந்த நகரங்களில் வசிக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டு வாடகைப்படியை உயர்த்துவது குறித்த முக்கிய கோரிக்கையை ஊழிய சங்கங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் வைத்துள்ளன. இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
தற்போதைய வீட்டு வாடகைப்படி விகிதங்களை (Z நகரங்களுக்கு 10%, Y நகரங்களுக்கு 20% மற்றும் X நகரங்களுக்கு 30%) உயர்த்துவது, 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் முன்வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்றாகும். பல்வேறு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் வெவ்வேறு HRA விகிதங்களைப் பரிந்துரைத்திருந்தாலும், அவை அனைத்தும் கணிசமான உயர்வை வலியுறுத்துகின்றன. ஏனெனில், இது அதிகரித்து வரும் வீட்டு வாடகைகளைச் சமாளிக்க ஊழியர்களுக்கு உதவும் என்று அவை கருதுகின்றன.
2016-ல் தனது அறிக்கையைச் செயல்படுத்தியபோது, 7-வது ஊதியக் குழு மூன்று HRA விகிதங்களை முடிவு செய்தது. அதன்படி, X, Y மற்றும் Z வகைகளுக்கு முறையே 24%, 16% மற்றும் 8% என விகிதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. ஜனவரி 2024-ல் அகவிலைப்படி (DA) 50%-ஐ எட்டியபோது, நிதி அமைச்சகம் இந்த விகிதங்களை முறையே 30%, 20% மற்றும் 10% ஆக உயர்த்தியது.
8-வது ஊதியக் குழுவிடம் ஐந்து முக்கிய ஊழியர் அமைப்புகள் முன்வைத்துள்ள HRA பரிந்துரைகளை இங்கே காணலாம்:
|ஊழியர் சங்கம்
|X வகை நகரங்கள்
|Y வகை நகரங்கள்
|Z வகை நகரங்கள்
|NC-JCM
|40%
|35%
|30%
|AIDEF
|40%
|35%
|30%
|FNPO
|40%
|35%
|30%
|AINSPEF
|36%
|24%
|12%
|IRTSA A
|A வகை 40%+DA
|B வகை 30%+DA
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C வகை 20%+DA
D வகை 10%+DA
தற்போது, இந்நகரங்களில் உள்ள பல கீழ்நிலை ஊழியர்கள் HRA-வாக வெறும் ரூ. 5,400 மட்டுமே பெறுகின்றனர்; ஆனால் பல பகுதிகளில் மாத வீட்டு வாடகை ஏற்கனவே ரூ. 12,000-ஐத் தாண்டியுள்ளது. செலுத்த வேண்டிய வாடகை ரூ. 12,000 ஆகவும், HRA ரூ. 5,400 ஆகவும் இருப்பது இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் நிலவும் வீட்டு வாடகைச் செலவுகளின் யதார்த்தத்தை தற்போதைய HRA கட்டமைப்பு பிரதிபலிக்கவில்லை என்பதை காட்டுகின்றது என்று ஊழியர் அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
பெருநகரங்கள் மற்றும் அதிக வாழ்க்கைச் செலவு கொண்ட நகரங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) விகிதங்களை மாற்றியமைக்குமாறு பல ஊழியர் அமைப்புகள் 8-வது ஊதியக் குழுவை வலியுறுத்தியுள்ளன.
இக்கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டால், 'X' வகை நகரங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அதிகப் பலன் பெறுவார்கள். இந்த நகரங்களில் அடங்குபவை:
இந்த நகரங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தற்போது இந்தியாவில் மிக அதிக அளவிலான வீட்டு வாடகைச் செலவுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்:
இத்தகைய உயர்வு, பெருநகரங்களில் அதிகரித்து வரும் வீட்டுச் செலவுகளால் சிரமப்படும் ஊழியர்களுக்குக் கணிசமான நிவாரணம் அளிக்கும்.
8-வது ஊதியக் குழு தற்போது ஊழியர் அமைப்புகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரிடமிருந்து பெறப்பட்ட பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து வருகிறது. HRA திருத்தங்களுடன், ஊதியக் கட்டமைப்புகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான கோரிக்கைகளையும் இக்குழு பரிசீலித்து வருகிறது. இவ்வாணையத்தின் இறுதிப் பரிந்துரைகள், சுமார் 1.19 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்கால ஊதியம் மற்றும் படிகளைத் தீர்மானிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.