/8வது ஊதியக்குழு: அடிதூள்!! லெவல் 1-10 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர்

8th Pay Commission Arrears: 8வது ஊதியக் குழு பற்றி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல வித கேள்விகள் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானது அதன் அமலாக்கம் பற்றியதுதான். எனினும், புதிய ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருவதாகவே கருதப்படும் என பெரும்பாலான பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால், இதன் உண்மையாக செயலாக்கத்திற்கு இன்னும் சிறிது காலம் ஆகலாம். ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கச் சில மாதங்கள் ஆகும். அதன் பிறகு, அந்த அறிக்கைக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளிக்கக் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படும்.
ஜனவரி 2026 முதல், 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் எப்போதும் அமலுக்கு வரத் தொடங்குகின்றனவோ, அந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்திற்கான பாக்கிகள், அதாவது அரியர் தொகை (Arrears) ஒரே தவணையாக (lump sum) வழங்கப்படக்கூடும். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் தொகை கிடைக்கும்? ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை டிசம்பர் 2026, ஜூன் 2027 அல்லது ஜனவரி 2028 ஆகிய மாதங்களில் வெளியிடப்பட்டால், அனைத்து ஊதிய நிலையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் எவ்வளவு ஊதிய அரியர் தொகை கிடைக்கும்? இந்த பதிவில், தற்போதுள்ள மற்றும் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் (fitment factors) அடிப்படையில், 10 ஊதிய நிலைகளில் இந்தக் கணக்கீடுகளை பற்றி காணலாம்.
ஊதிய நிலுவைத் தொகைக்கான அடிப்படை விதி மிகவும் எளிமையானது. புதிய ஊதியம் உண்மையில் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கத் தொடங்கும் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில், அதாவது, ஊதிய உயர்வு நடைமுறைக்கு வந்த தேதியிலிருந்து (ஜனவரி 1, 2026) கணக்கிடும்போது ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும், "உண்மையில் கிடைத்த ஊதியத்திற்கும்" மற்றும் "கிடைத்திருக்க வேண்டிய ஊதியத்திற்கும்" இடையிலான வித்தியாசம் கணக்கிடப்பட்டு, மொத்தமாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ், திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (Revised Basic Pay) பின்வரும் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது:
தற்போதுள்ள 7-வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor)
புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு நடைமுறைக்கு வரும்போது, அதுவரை திரட்டப்பட்ட அகவிலைப்படியானது (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். அத்துடன், அகவிலைப்படி சுழற்சி மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கப்படும். எனவே, எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கான ஊதிய நிலுவைத் தொகையையும் பின்வரும் சூத்திரத்தின் மூலம் தோராயமாகக் கணக்கிடலாம்:
அரியர் தொகை = (திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்) − (தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் + அந்த மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி).
ஊதிய உயர்வு நடைமுறைக்கு வருவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் அதிகரித்தாலோ, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு அதிகரித்தாலோ ஊழியரின் ஊதிய நிலை (pay level) உயர்ந்தாலோ, ஊழியருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய நிலுவைத் தொகையின் அளவும் அதிகரிக்கும்.
இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கீடுகளுக்கு பின்வரும் அம்சங்கள் அடிப்படைகளாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஊதிய நிலுவைத் தொகை குறித்த அனைத்து விவரங்களும், நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட தோராயக் கணக்கீடுகளே தவிர, அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கணக்கீடுகள் பின்வரும் அனுமானங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன:
அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay): ஒவ்வொரு ஊதிய நிலைக்கும் (pay level), 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள, அந்த நிலையின் தொடக்கநிலை அடிப்படை ஊதியமே (Cell 1) கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) தொடர்பான இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள்: 2.57 (7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி அமைந்த, நடைமுறைக்கு உகந்த மற்றும் மிதமான மதிப்பு), 3.83 (NC-JCM ஊழியர் தரப்பின் கோரிக்கை—இதனுடன் ₹69,000 என்ற குறைந்தபட்ச ஊதியக் கோரிக்கையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது). இவற்றில் எதுவும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்படவில்லை.
அகவிலைப்படி (DA) கணிப்பு: ஜனவரி 2026-இல் 60% (உறுதிப்படுத்தப்பட்டது). அதன்பிறகு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை +3% வீதம் உயர்வு (சமீபத்திய போக்குகளுக்கு ஏற்ப அமைந்த ஒரு மிதமான அனுமானம்; உண்மையான விகிதம் CPI-IW குறியீட்டைப் பொறுத்தே அமையும்).
கணக்கீட்டின் வரம்பு: அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றில் ஏற்படும் வித்தியாசத்தை மட்டுமே இந்தக் கணக்கீடு உள்ளடக்கியுள்ளது. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), பயணப்படி (TA) மற்றும் NPS/UPS பங்களிப்புகள் தொடர்பான வித்தியாசங்கள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.
கால அளவு: நடைமுறை நோக்கங்களுக்காக, அறிக்கை வெளியிடப்படும் மாதமே புதிய ஊதிய விகிதங்கள் அமலுக்கு வரும் தேதியாகக் கருதினால்,
இரண்டு வெவ்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் ஒவ்வொரு ஊதிய நிலைக்கும் (Pay Level) உரிய திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்தை இந்த அட்டவணை விளக்கிக் காட்டுகிறது. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், நிலுவைத் தொகைக்கான கால அளவைச் சாராதவை ஆகும்.
|பே லெவல்
|7வது ஊதியக்குழு அடிப்படை சம்பளம்
|2.57 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.)
|3.83 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.)
|Level 1
|18,000
|46,260
|68,940
|Level 2
|19,900
|51,143
|76,217
|Level 3
|21,700
|55,769
|83,111
|Level 4
|25,500
|65,535
|97,665
|Level 5
|29,200
|75,044
|1,11,836
|Level 6
|35,400
|90,978
|1,35,582
|Level 7
|44,900
|1,15,393
|1,71,967
|Level 8
|47,600
|1,22,332
|1,82,308
|Level 9
|53,100
|1,36,467
|2,03,373
|Level 10
|56,100
|1,44,177
|2,14,863
நிலை 13 மற்றும் 14-க்கு இடையில், 7-வது ஊதியக் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் ₹1,31,100 கொண்ட 'நிலை 13A'-வும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். இந்த நிலைக்குரிய நிலுவைத் தொகையானது, நிலை 13 மற்றும் 14-க்குரிய வரம்பிற்குள்ளேயே அமையும்.
நிலுவைத் தொகை = (பெற்றிருக்க வேண்டிய தொகை) − (உண்மையில் பெறப்பட்ட தொகை). இடைப்பட்ட காலத்தில், ஒரு ஊழியர் பழைய அடிப்படை ஊதியத்தை மட்டும் பெறுவதில்லை, அவர்கள் பழைய அடிப்படை ஊதியத்துடன், அதற்குப் பொருந்தக்கூடிய அகவிலைப்படியையும் (DA) சேர்த்துப் பெறுகிறார்கள்.
நிலை 1-க்கான துல்லியமான மாதவாரிக் கணக்கீடு (2.57 என்ற Fitment Factor அடிப்படையில்):
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் = ₹46,260
உண்மையில் பெறப்பட்ட தொகை:
ஜனவரி–ஜூன் 2026 (DA 60%): 18,000 × 1.60 = ₹28,800/மாதம். அரியர் தொகை = 46,260 − 28,800 = ₹17,460/மாதம்
ஜூலை–டிசம்பர் 2026 (DA 63%): 18,000 × 1.63 = ₹29,340/மாதம். அரியர் தொகை = 46,260 − 29,340 = ₹16,920/மாதம்
12 மாதங்களுக்கான மொத்தம் = (6 × 17,460) + (6 × 16,920) = 1,04,760 + 1,01,520 = ₹2,06,280 = ₹2.06 லட்சம்
|பே லெவல்
|அரியர் தொகை - 2.57 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|அரியர் தொகை - 3.83 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|Level 1
|2.06
|4.78
|Level 2
|2.28
|5.29
|Level 3
|2.49
|5.77
|Level 4
|2.92
|6.78
|Level 5
|3.35
|7.76
|Level 6
|4.06
|9.41
|Level 7
|5.15
|11.93
|Level 8
|5.45
|12.65
|Level 9
|6.09
|14.11
|Level 10
|6.43
|14.91
|பே லெவல்
|அரியர் தொகை - 2.57 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|அரியர் தொகை - 3.83 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|Level 1
|3.05
|7.13
|Level 2
|3.37
|7.88
|Level 3
|3.67
|8.59
|Level 4
|4.31
|10.1
|Level 5
|4.94
|11.56
|Level 6
|5.99
|14.02
|Level 7
|7.6
|17.78
|Level 8
|8.05
|18.85
|Level 9
|8.98
|21.03
|Level 10
|9.49
|22.22
|பே லெவல்
|அரியர் தொகை - 2.57 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|அரியர் தொகை - 3.83 ஃபிட்மெட் ஃபாக்டரில் (ரூ.லட்சம்)
|Level 1
|4.15
|9.82
|Level 2
|4.59
|10.86
|Level 3
|5
|11.84
|Level 4
|5.88
|13.91
|Level 5
|6.73
|15.93
|Level 6
|8.16
|19.31
|Level 7
|10.35
|24.49
|Level 8
|10.97
|25.97
|Level 9
|12.24
|28.97
|Level 10
|12.93
|30.6
ஆணையம் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து, அரசாங்கம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை இறுதி செய்யும் வரை, நிலுவைத் தொகை தொடர்பான அனைத்து செய்திகளும் ஒரு சாத்தியக்கூறாகவே இருக்குமே தவிர, உறுதியான உத்தரவாதமாக அமையாது. இருப்பினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் ஊழியர்களுக்கு எந்தவித இழப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. ஏனெனில், இடைப்பட்ட அந்தக் காலம் முழுவதற்கும் உரிய தொகை, நிலுவைத் தொகையாக ஒரே தவணையில் (lump-sum) முழுமையாக அளிக்கப்படும்.
8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8வது ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும்.
2. ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்குமா?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
3. அரியர் தொகைக்கான சூத்திரம் என்ன?
அரியர் தொகை = (திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்) − (தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் + அந்த மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி).