  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி.. இளைஞர் வெறிச்செயல்.. ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம்!

காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி.. இளைஞர் வெறிச்செயல்.. ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம்!

Youth Who Murdered Schoolgirl Near Rameswaram: ராமேஸ்வரத்தில் காதலை ஏற்க மறுத்த 12ஆம் வகுப்பு மாணவியை இளைஞர் ஒருவர் சரமாரியாக கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 19, 2025, 11:14 AM IST
  • ராமேஸ்வரத்தில் மாணவி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்
  • காதலை ஏற்க மறுத்ததால் சோகம்
  • முழு விவரம்

காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி.. இளைஞர் வெறிச்செயல்.. ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம்!

Student Murdered For Refusing Love: ​ராமேஸ்வரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி ஷாலினி தன்னை காதலிக்குமாறு வற்புறுத்திய இளைஞரின் கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு ஆளாகி இன்று (நவம்பர் 19) கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம்  அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காதலை ஏற்க வற்புறுத்திய இளைஞர்

ராமேஸ்வரம் அடுத்த ​சேராங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷாலினி (17). இவர் ராமேஸ்வரம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவரிடம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முனியராஜ் என்பவர் தான் காதலை செய்வதாக கூறி உள்ளார். ​மாணவி ஷாலினி அவரது காதலை ஏற்க மறுத்து நிலையில், தொடர்ந்து வற்புறுத்தி உள்ளார். ஆனால் அதனை மாணவி கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துள்ளார். 

மாணவி கொலை  

இந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 19) மாணவி ஷாலினி வழக்கம்போல் காலையில் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார். அந்த பெண்ணை பின் தொடர்ந்து சென்ற அந்த இளைஞர் மீண்டும் காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தி உள்ளார். மாணவி ஏற்க மறுத்ததால், ஆத்திரமடைந்த முனியராஜ், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் ஷாலினியின் கழுத்துப்பகுதியில் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார். ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த மாணவி ஷாலினி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம் 

மாணவி கொல்லப்பட்ட தகவலறிந்த துறைமுக காவல் நிலைய போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். மாணவியின் உடலைக் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், உடற்கூறு ஆய்வுக்காக ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மாணவியைக் கத்தியால் குத்திய முனியராஜை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில் கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து அந்த மாணவியை பின்தொடர்ந்து வந்து தன்னை காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தியதாகவும் ஆனால் மாணவி ஷாலினி அதை ஏற்க மறுத்து அவர் நிராகரித்து வந்ததால் ஆத்திரத்தில் தான் கொலை செய்து விட்டதாக கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 

கொலை செய்யப்பட்ட மாணவியரின் உறவினர்கள்  மருத்துவமனை முன்பாக கூடி அழுது புலம்பும் காட்சி பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பள்ளி செல்லும் வழியில் நிகழ்ந்த இந்த கொடூரக் கொலைச் சம்பவம் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும், பள்ளி மாணவிகளின் பாதுகாப்புக் குறித்த அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: 12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

மேலும் படிக்க: சென்னை மக்கள் இன்று துணி துவைக்கலாமா...? வேண்டாமா...? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்!

Student MurderedCrime NewsRameswaramschool student murder

