English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒசூரில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கடத்தல்.. ரூ. 5 கோடி கேட்டு சித்ரவதை! திமுக நிர்வாகி?

ஒசூரில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கடத்தல்.. ரூ. 5 கோடி கேட்டு சித்ரவதை! திமுக நிர்வாகி?

Tamil Nadu crime news: ஓசூர் அருகே ரியல் எஸ்டேட் தொழில் அதிபரை கடத்தி ரூ. 5 கோடி வரை பணம் கேட்ட 7 பேர் கொண்ட கும்பலில் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:52 PM IST
  • ஓசூரில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கடத்தல்
  • திமுக நிர்வாகியா?
  • ரூ. 5 கோடி கேட்டு சித்ரவதை

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
camera icon7
Malayalam Thrillers
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
கே எல் ராகுல் கேப்டன்.. கழட்டிவிடப்பட்ட முக்கிய வீரர்கள்.. உள்ளே வந்த CSK சிங்கக் குட்டி!
camera icon9
india vs south africa odi
கே எல் ராகுல் கேப்டன்.. கழட்டிவிடப்பட்ட முக்கிய வீரர்கள்.. உள்ளே வந்த CSK சிங்கக் குட்டி!
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
camera icon7
Puthandu Rasi Palan 2026
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
ஒசூரில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கடத்தல்.. ரூ. 5 கோடி கேட்டு சித்ரவதை! திமுக நிர்வாகி?

Hosur crime news: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அடுத்த அத்திமுகம் என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வருபவர் சீதாராமன். இவருக்கு 34 வயதாகிறது. இவர் திமுக நிர்வாகி என கூறப்படுகிறது. அதோடு ரியல் எஸ்டேட் தொழில் மேற்கொண்டு வருகிறார். இவரிடம் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருப்பதை அறிந்த மர்ம கும்பல் இவரை கடத்தில் பணம் பறிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சீதாரமனை கடத்திய கும்பல் 

இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) ஸ்வேதா என்கிற பெண் போனில் தொடர்பு கொண்டு தனக்கு புதிதாக நிலம் வேண்டும் இது குறித்து நேரில் பேசலாம் என ஒசூர் அருகே உள்ள பத்தலப்பள்ளி பகுதிக்கு அழைத்ததாகவும் சீதாராமன் காரில் பத்தலப்பள்ளி பகுதிக்கு சென்றபோது அருகே உள்ள வீட்டிற்கு வருமாறு போனிலேயே ஸ்வேதா கூறியுள்ளார். 

ரூ. 5 கோடி 

காரை நிறுத்திவிட்டு வீட்டுக்குள் சென்ற சீதாராமனை 7 பேர்  கொண்ட கும்பல் இழுத்துள்ளனர். அவர்களை அவரை  அங்குள்ள வீட்டின் அறையில் பூட்டி வைத்து தாக்கியதாக சொல்லப்படுகிறது. சீதாராமன் அணிந்திருந்த 2.5 சவரன் தங்க சங்கிலி மற்றும் 1 சவரன் தங்க மோதிரத்தை பறித்துள்ளனர். மேலும், உன் நண்பர்களிடம் பேசி 5 கோடி ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வரச்சொல் என கூறி உள்ளனர். இதனால் மிரண்டுபோன சீதாராமன் போனை வாங்கி நண்பர் லட்சுமிபதிக்கு போன் செய்துள்ளார். அப்போது மர்ம கும்பலுக்கு தெரியாமல் தான் கடத்தப்பட்டத்தை சூசகமாக தெரிவித்து தான் இருக்கும் இடத்தை ஷேர் செய்துள்ளார்.

சீதாராமனை மீட்ட போலீசார்

இதனைத் தொடர்ந்து நண்பர் லட்சுமிபதி சீதாராமனின் குடும்பத்தினரிடம் விஷயத்தை கூறி இருக்கிறார். இதனை கேட்ட அவர்கள் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். செல்போன் எண்ணை வைத்து பத்தலபள்ளி பகுதியில் அடைத்து வைத்த பகுதிக்கு சென்றபோது சீதாராமனை அவரது காரில் வைத்துக் கொண்டு தப்ப முயன்றவர்களை போலீசார் விரட்டி சென்று சென்னத்தூர் பகுதியில் காருடன் சீதாராமனை மீட்டனர். 

மேலும் மூன்று பேருக்கு வலைவீச்சு 

அதோடு ஒசூரை சேர்ந்த சுரேஷ்(38), சங்கர்(36), அஜய்(19), கோகுல கண்ணன்(36) ஆகியோரை கைது செய்திருந்த நிலையில் இன்று ஒசூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறைக்கு அழைத்து சென்றனர். மேலும் இச்சம்பவத்திற்கு மூளையாக செயல்பட்ட ஒசூர் மோகன், நாகராஜ் மற்றும் ஸ்வேதா என மூன்று பேரை அட்கோ போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: புயல் அலர்ட்! சென்னைக்கு பாதிப்பா? தெற்கில் வெளுக்கும் கனமழை - வெதர்மேன் வார்னிங்

மேலும் படிக்க: குமரி கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Hosur kidnappingHosur crimeReal estate tycoon kidnappedhosur latest news

Trending News