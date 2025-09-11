English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிமுக பாஜகவிடம் மண்டியிட்டுவிட்டது... ஆ.ராசா கொந்தளிப்பு

தன்னுடைய இயலாமையால் 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சிக்கிறார் என்றும் அதிமுக பாஜகவிடம் மண்டியிட்டுவிட்டது என்றும் ஆ. ராசா எம்.பி., கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:08 PM IST
  • அதிமுக தமிழ்நாட்டையே பாஜகவிடம் அடகு வைக்கத் துடிக்கின்றார்கள் - ஆ. ராசா
  • 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு'-ல் இதுவரை ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் இணைந்துள்ளனர் - ஆ.ராசா
  • 'தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டோம்' என அடுத்த முன்னெடுப்பு

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?
camera icon7
Madarasi
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
camera icon10
Rahu
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
அதிமுக பாஜகவிடம் மண்டியிட்டுவிட்டது... ஆ.ராசா கொந்தளிப்பு

Tamil Nadu Politics News: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, துணை பொதுச்செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா மற்றும் திமுகவின் நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களை கூட்டாகச் சந்தித்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

 அப்போது ஆ.ராசா பேசியதாவது, "தமிழ்நாட்டின் மண், மொழி, மானம் காக்கவும்; ஒன்றிய அரசால் நடத்தபடுகின்ற கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் படுகொலைக்கு எதிரான எதிராகவும்; நீட் தேர்வானாலும், தமிழர்களுடைய பண்பாடு பிரச்சனைகளை சிதைக்கின்ற கீழடி பிரச்சனையாக இருந்தாலும், மாநிலத்திற்கு வரவேண்டிய நிதிபங்கீடாக இருந்தாலும், புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருந்தாலும் எல்லா தளங்களிலும் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பறிக்கின்ற, காலச்சாரத்தை பறிக்கின்ற, மான உணர்வுகளை சிதைக்கின்ற ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராகவும் இதுவரை இந்தியாவில் எந்த அரசியல் கட்சி தலைவரும் எடுக்காத ஒரு முயற்சியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' என்ற பெயரில், தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் சென்று மண், மொழி, மானம் காப்பதற்காக ஓரணியில் வரவேண்டும் என முயற்சியை எடுத்தார்கள்.

அது ஜூலை 1ஆம் தேதி தொடங்கியது. திமுகவின் 7 லட்சம் தொண்டர்கள் அந்த பணியில் ஈடுபட்டனர்; இந்த 70 நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 68,000 வாக்குச்சாவடிகளிலும் சென்று ஓரணியில் தமிழ்நாடு என்ற முழக்கத்தோடு இந்த முன்னெடுப்பின் முதற்கட்டத்தை திமுக வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுக்கவும் ஒரு கோடிக்கும் மேலான குடும்பங்கள் இணைந்துள்ளன.

இரண்டாவது கட்டமாக வருகின்ற செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி மண், மொழி, மானம் காக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் இக்குடும்பங்கள் உறுதிமொழியை முன்மொழிய உள்ளன. அந்த உறுதிமொழிகளை தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி அவற்றை தொகுத்து, அடுத்த கட்டமாக தலைவர் (ஸ்டாலின்) செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற இருக்கின்ற முப்பெரும் விழாவில் அந்த உறுதிமொழியை லட்சக்கணக்கான மக்களின் முன்பாக நிறைவேற்றுவார்கள்.

அடுத்த கட்டமாக செப். 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் திமுக சார்பில் மாவட்ட அளவில் ஓரணியில் தமிழ்நாடு உறுதிமொழியை வழிமொழிந்து தமிழ்நாடு முழுக்க தீர்மான விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளது. அந்தக் கூட்டங்களில் அரசியல் கட்சிகளை தாண்டி பொதுமக்கள் , வணிகர்கள், வர்த்தகர்கள், பெண்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் கலந்துகொண்டு உறுதி மொழியை ஏற்பர்.

'தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டோம்' என்ற பிரகடனத்தை தமிழ்நாடு முழக்க கொண்டு செல்வதற்காக கட்சியின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் லட்சக் கணக்கான மக்கள் பங்கு பெறும் அளவில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வினை இந்தியாவில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் செய்தது இல்லை என்ற அளவிற்கு மூன்று கட்டங்களாக, 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கிய இந்த இயக்கம் பல்வேறு பரிமாணங்களைக் கடந்து, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இதனை வெற்றிகரமாக நடத்திக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்படி முயற்சியை இதுவரை இந்திய அரசியலில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் எடுக்கவில்லை என்பது அதன் சிறப்பு" என்றார். 

அப்போது செய்தியாளர்கள் ஆ.ராசாவிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ஆ. ராசா, "ஓரணியில் தமிழ்நாடு முன்னெடுப்பில் இதுவரை ஒரு கோடிக்கும் மேலான குடும்பங்களை இணைந்துள்ளோம். தன்னுடைய இயலாமையால் 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சிக்கிறார். அதிமுக பாஜகவிடம் மண்டியிட்டுவிட்டது. தமிழ்நாட்டையே பாஜகவிடம் அடகு வைக்கத் துடிக்கின்றார்கள்" என சீறினார். 

மேலும் படிக்க | பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு.. சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!

மேலும் படிக்க | பதறும் பாட்டாளி சொந்தங்கள்: தந்தை-மகன் மோதலின் உச்சம்..! விவரம் இதுதான்..!

மேலும் படிக்க | தவெக-விற்கு சுத்தமாக அரசியல் அனுபவம் இல்லை.. அமைச்சர் துரைமுருகன்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
A RajaDMKOraniyil Tamil NaduADMKBJP

Trending News