  • மதுரையில் LIC அலுவலகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து.. பெண் பலி! அதிர்ச்சி

மதுரையில் LIC அலுவலகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து.. பெண் பலி! அதிர்ச்சி

Madurai Fire Accident News: மதுரை மேல வெளி வீதியில் இருக்கும் LIC அலுவலகம் இரண்டாவது மாடியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:42 AM IST
Madurai Latest News Tamil: மதுரை ரயில் நிலையம் அருகே மேல வெளி வீதியில் LIC அலுவலகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில் நேற்று இரவு (டிசம்பர் 17) தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். தீ விபத்து ஏற்பட்ட அந்த அலுவலகத்தில் 5 ஊழியர்கள் இருந்துள்ளனர். தீயை கட்டுப்படுத்தி அணைக்க முற்பட்ட தீயனைப்பு துறையினர் தீயை சிறிது நேரத்தில் அணைத்து ஊழியர்களை மீட்டுள்ளனர். 

Madurai Fire Accident: ஒருவர் பலி 

இருப்பினும் ஒரு பெண் ஊழியர் ஒருவர் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்துவிட்டார். அந்த பெண்ணுக்கு 55 வயது இருக்கும் என தெரிகிறது. அவர் மதுரை எல்லிஸ் நகரை சேர்ந்தவர் என்றும் அவரது பெயர் கல்யாணி நம்பி என்பதும் அவர் அங்கு முதுநிலை மேலாளராக வேலை பார்த்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. திடீரென ஏற்பட்ட இந்த தீ விபத்தில் உயிரிழந்த அந்த பெண் ஊழியரின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். 

Madurai Fire Accident: மின்கசிவால் தீ விபத்து 

அதேபோல் மீட்கப்பட்ட மற்ற ஊழியர்களுக்கு சிறிய காயம் ஏற்பட்டதால் அவர்களையும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. எல்ஐசி அலுவலகத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட இந்த தீ விபத்திற்கு மின்கசிவு காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இந்த தீ விபத்து நேற்று இரவு சுமார் 8.30 மணி அளவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என தெரிகிறது. 

மதுரை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள மேல வெளி வீதியில் இருக்கும் எல்ஐசி அலுவலகத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டு பெண் ஒருவர் பலியாகி இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

