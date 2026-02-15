தேர்வு இல்லை! ஆதார் மையத்தில் 12ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Aadhaar Supervisor Operator Recruitment 2026: இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் மூலம் மக்களுக்கு ஆதார் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. ஆதாரில் திருத்தம் மேற்கொள்ள, புதிய ஆதார் கார்டு வாங்க இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஆதார் மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிது. இந்த ஆதார் சேவை மையங்கள் மூலம் மக்கள் ஆதார் கார்டில் திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம். நாடு முழுவதும் செயல்படும் ஆதார் சேவை மையங்களில் காலிப் பணியிடங்களை மத்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை நிரப்பி வருகிறது. அவ்வப்போது ஆதார் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி வருகிறது.
ஆதார் மையத்தில் வேலை
அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆதார் மையத்தில் உள்ள 252 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஆதார் சேவை மையத்தில் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தமிழகம், புதுச்சேரியில் மொத்தம் 4 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தமிழகத்தில் நீலகிரி, விருதுநகர், தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மூன்று இடங்களும், புதுச்சேரியில் ஒரு இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் சேவை யைமத்தில் சூப்பரவைசர் பணிக்கு 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு 12ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் இரண்டு வருட ஐடிஐ அல்லது மூன்று வருடன் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் அங்கீகாரம் பெற்ற Testing And Certifying Agency மூலம் வழங்கப்பட்ட ஆதார் சூப்பர்வைசர் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். கணினி திறன் இருக்க வேண்டும். உள்ளூர் மொழி கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதார் சேவை மையத்தில் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.20,000 சம்பளம் வழங்கப்படும். இந்த பணிக்கு நேர்காணல் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஆதார் சேவை மையத்தில் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் CSC.Gov.In என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையளத்தில் career என்ற ஆப்ஷனுக்கு சென்றால், மாநில வாரியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் இருக்கும். இதில் தமிழகத்தில் உங்களுக்கான மாவட்டத்தை தேர்வு செய்து அப்ளை ஆன்லைன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
அதில், கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு எந்த ஒரு விண்ணப்ப கட்டணமும் கிடையாது. இந்த பணிக்கான விண்ணப்பம் பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி தொடங்கியது. மார்ச் 10ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் சேவை மையம் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
