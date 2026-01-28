10ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ஆதார் மையத்தில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Aadhaar Centre Recruitment: ஆதார் கார்டு என்பது முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் ஆதார் கார்டை நிர்வகித்து வருகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆதார் சேவை மையத்தின் மூலம் மக்கள் ஆதார் அப்டேட்டை செய்து வருகின்றன. நாடு முழுவதும் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்கள் மத்திய அரசின் எலெக்ட்ரானிஸ் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆதார் சேவை யைமத்தில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களையும் மத்திய அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
பணி குறித்த விவரம்
நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணிக்கு 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழகத்தில் 3 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தருமபுரி, நீலகிரி, விருதுநகரில் தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தொடர்ந்து, ஆந்திராவில் 4 பணியிடங்களும், கர்நாடகாவில் 10 இடங்களும், கேரளாவில் 11 இடங்களும், புதுச்சேரியில் ஒரு இடங்களும். தெலங்கானாவில் 11 இடங்களும் என மொத்தம் 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆபரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். மேலும், கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 2 ஆண்டுகள் ஐடிடி டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 3 ஆண்டுகள் பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் அங்கீகாரம் பெற்ற testing and certifying agency மூலம் வழங்கப்பட்ட aadhaar Supervisor certificate கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு நேர்காணல் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மூலம் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.20,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு
ஆதார் சேவை மையத்தில் காலியாக உள்ள 282 ஆபரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் csc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேவையான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருப்பதால், தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
