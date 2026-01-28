English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ஆதார் மையத்தில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

10ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ஆதார் மையத்தில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Aadhaar Centre Recruitment: ஆதார்  சேவை மையத்தில் 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று இரண்டு நாட்களே உள்ளன. எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 28, 2026, 01:04 PM IST
  • ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலை
  • மாதம் ரூ.20,000 சம்பளம்
  • விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31 கடைசி நாள்

Trending Photos

ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
camera icon7
IRCTC
ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? 25 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? 25 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
camera icon9
Plane Crash
ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
10ஆம் வகுப்பு படித்தவரா? ஆதார் மையத்தில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Aadhaar Centre Recruitment: ஆதார் கார்டு என்பது முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் ஆதார் கார்டை நிர்வகித்து வருகிறது. இதற்காக நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆதார் சேவை மையத்தின் மூலம் மக்கள் ஆதார் அப்டேட்டை செய்து வருகின்றன.  நாடு முழுவதும் உள்ள ஆதார் சேவை மையங்கள்  மத்திய அரசின் எலெக்ட்ரானிஸ் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆதார் சேவை யைமத்தில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களையும் மத்திய அரசு நிரப்பி வருகிறது.  அந்த வகையில், நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பணி குறித்த விவரம்

நாடு முழுவதும் ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் சூப்பர்வைசர்/ஆபரேட்டர் பணிக்கு 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழகத்தில்  3 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தருமபுரி, நீலகிரி, விருதுநகரில் தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தொடர்ந்து, ஆந்திராவில் 4 பணியிடங்களும், கர்நாடகாவில் 10 இடங்களும்,  கேரளாவில் 11  இடங்களும், புதுச்சேரியில் ஒரு இடங்களும். தெலங்கானாவில் 11 இடங்களும் என மொத்தம் 282 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  

ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆபரேட்டர் பணிக்கு  விண்ணப்பிப்பவர்கள் 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும்.  மேலும், கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 2 ஆண்டுகள் ஐடிடி டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 3 ஆண்டுகள் பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

மேலும், இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம்  அங்கீகாரம் பெற்ற testing and certifying agency மூலம் வழங்கப்பட்ட aadhaar Supervisor certificate கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு நேர்காணல் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மூலம் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.  இந்த பணிக்கு மாதம் ரூ.20,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

ஆதார் சேவை மையத்தில் காலியாக உள்ள 282 ஆபரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் csc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேவையான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருப்பதால், தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? 25 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

 

மேலும் படிக்க: 'எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் பா' ஓபிஎஸ் குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன்.. என்ன மேட்டர்?

 

மேலும் படிக்க; நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
jobsAadhaar JobsAadhaar Centre Jobtamil nadu jobsCentral Government Jobs

Trending News