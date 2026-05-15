மாதம் ரூ.25000 சம்பளம்.. +2 முடித்தவர்களுக்கு ஆதார் மையத்தில் வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Aadhaar Jobs 2026 Latest: ஆதார் சேவை மையத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஆதார் சேவை யைமத்தில் 337 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  நம் தமிழகத்தில் பெரம்பலூரில்  காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 15, 2026, 12:40 PM IST|Updated: May 15, 2026, 12:52 PM IST
Image Credit: Aadhaar Jobs 2026 Latest

Umabarkavi K

