பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆதார் அப்டேட் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu government, Aadhaar update : தமிழ்நாட்டில் 1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகைகள் மற்றும் ஊக்கத்தொகைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, பள்ளிக் கல்வித் துறை ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. மாணவர்களின் நலன் கருதி, நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் உதவித்தொகைகளைச் செலுத்தும் நேரடி பயனாளர் பரிமாற்ற (DBT) முறையை அரசு நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு வங்கிக் கணக்கு அவசியமாகிறது, அதற்கு ஆதார் எண் கட்டாயம் தேவை. எனவே, அனைத்து அரசு, அரசு உதவி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களும் புதுப்பிக்கப்பட்ட பயோமெட்ரிக் ஆதார் அட்டையைப் பெறுவது அவசியமாகிறது.
புதுப்பித்தல் அவசியம் யாருக்கு?
5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 15 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கட்டாய பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலர் பி.சந்தரமோகன் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், இரண்டு பிரிவினர் உள்ளனர்:
5 முதல் 7 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள்: இவர்களுக்கு முதல் முறை கட்டாய பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
15 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள்: இவர்களுக்கு இரண்டாவது முறை கட்டாய பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், மாணவர்களின் கல்வி இடைநிற்றலைக் குறைத்து, அவர்களுக்கு அரசின் உதவிகள் முறையாகச் சென்று சேர்வதை உறுதி செய்வதாகும்.
அஞ்சல் துறை மூலம் சிறப்பு முகாம்
கடந்த ஆண்டில் ”பயிலும் பள்ளியிலேயே ஆதார்” திட்டத்தின் கீழ் ஆதார் புதுப்பித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது, இந்திய அஞ்சல் துறை இந்தப் பணியைச் செய்ய முன்வந்துள்ளது. இந்திய அஞ்சல் துறை, ஏற்கெனவே பள்ளிகளில் அஞ்சல் சேமிப்புக் கணக்குத் தொடங்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. எனவே, அஞ்சலகப் பணியாளர்கள் பள்ளிகளிலேயே முகாம் அமைத்து ஆதார் பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் பணிகளையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்று அஞ்சல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தப் பணியை எளிதாகவும், திறமையாகவும் செய்வதற்கு, அஞ்சல் குறியீட்டு எண் அடிப்படையில் பள்ளிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டு, அஞ்சலகப் பணியாளர்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கான பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல் பணிகள் நடைபெறும். இதன்மூலம் மாணவர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமோ, வெளியிடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய சிரமமோ இருக்காது.
காலக்கெடு மற்றும் இலக்கு
இந்த ஆதார் புதுப்பித்தல் பணி ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கி டிசம்பர் மாதத்திற்குள் இரண்டு கட்டங்களாக முடிக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், சுமார் 15 லட்சம் மாணவர்களின் பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது, மேலும் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநில இயக்குநர் இந்திய அஞ்சல் துறையுடன் இணைந்து இந்தப் பணியை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
இந்த நடவடிக்கையானது, மாணவர்களுக்கு அரசின் நிதி உதவிகளை விரைவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் வழங்குவதை உறுதி செய்யும். மேலும், இதன் மூலம் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு ஏற்படும் அலைச்சல் குறையும்.
