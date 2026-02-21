ஆதவ் அர்ஜுனா விட்ட சவால்? விஜய் vs முக ஸ்டாலின் போட்டி? நடக்குமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பணிகள் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. கடைசியாக சேலத்தில் விஜய் கட்சி நிர்வாகிகள் இடையே பேசி இருந்தார். அடுத்ததாக வேலூரில் பேச உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பொதுமக்களை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர். அந்த வகையில் நேற்று கடலூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பேசினர். இதில் ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக அரசை எதிர்த்து பேசியது தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. தைரியமிருந்தால் தனியாக நில்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்று அவர் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
"எப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை வெற்றி பெறுவது என்று திமுகவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. மு க ஸ்டாலின் ஷேர் ஆட்டோ சர்வீஸை ஆரம்பித்து விட்டார். யார் வந்தாலும் வண்டியில் ஏற்றுகிறார். ஒருவரை ஜெயிப்பதற்கு அனைவரையும் கூப்பிடுகிறார்கள். அனைத்து கூட்டணிகளும் ஜி பேவில் தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. காங்கிரஸ் தோழர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வந்துவிட்டனர். எங்கள் தலைவர் 234 தொகுதிகளிலும் தனியாக நின்று வெற்றி பெறுவோம் என்று சொல்கிறார். அதே தைரியம் முதல்வருக்கு இருக்கிறதா? ஒரு துண்டு பேப்பர் கூட இல்லாமல், எங்கள் தலைவர் விஜய் செய்தியாளர்களை நேருக்கு நேர் சந்திக்க தயாராக உள்ளார். அதே போல் முதலவரும் தயாரா? விஜய் வருவார், நீங்கள் வருங்கள், மக்கள் முன் திறந்தவெளியில் விவாதிப்போம். மக்கள் ஆதரவு தான் எங்களின் பலம்" என்று பேசி உள்ளார்.
திமுக அரசு அடக்குமுறை
மேலும் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது X தளத்தில், "மன நோயா? பாசிச மனநிலையா? மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகையை உயர்த்தித்தரக் கோரி சென்னையில் அற வழியில் போராடி வரும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மீது திமுக அரசு அடக்குமுறையை ஏவியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ. 1500-லிருந்து ரூ.2000 வரை மாத உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பொருளாதார நெருக்கடி, விலைவாசி நிலைமை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு உதவித்தொகையை உயர்த்தித்தருமாறு கடந்த 8 நாட்களாக நியாயமான ஜனநாயக வழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் மாற்றுத் திறனாளர் சகோதர, சகோதரிகள்.
நேற்று, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களைக் கைது செய்தது மட்டுமில்லாமல், இரவு முழுவதும் வண்டியில் அடைத்துவைத்து, அடிப்படைத் தேவைகளுக்குக் கூட அனுமதிக்காமல் உளவியல் வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளது அராஜக திமுக அரசு. ''மாற்றுத் திறனாளிகளை அலைக்கழிக்கக் கூடிய இப்படி ஒரு அரசை இதுவரை பார்த்ததில்லை. ஜனநாயகம் இந்த ஆட்சியில் குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையெல்லாம் செய்பவர்கள் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா?' என்று கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கேட்கும் கேள்வி இந்த ஆட்சியின் அவலத்தைத் தோலுரிக்கிறது.
குறிப்பாக, மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கத் தலைவரான தோழர் பா. ஜான்சிராணி அவர்கள், திமுக அரசின் இந்த அடக்குமுறையால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை மேற்கொண்டு வருகிறார். இவர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தோழர். கே. பாலகிருஷ்ணன் அவர்களின் மனைவி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திமுக-வின் சர்வாதிகார ஆட்சியில் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் ஜனநாயக உரிமைக்காகப் போராடினாலும் இதுதான் நிலை என்று தெள்ளத் தெளிவாகப் புரிகிறது. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா? தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலங்கள் எல்லாம் கூடுதல் உதவித்தொகையினை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கிவரும்போது, எப்போதும் விளம்பர மோகத்தில் பெருமை பேசும் முதல்வர், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குரிய நியாயமான தொகையைக் கொடுக்க மறுப்பது ஏன்? மனசாட்சியின்றி மாற்றுத் திறனாளிகளை ஒடுக்கிவரும் திமுக அரசுக்கு வரும் தேர்தலில் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
