/தவெகவை நம்பி வந்த அதிமுகவினர்... ஏமாற்றிய ஆதவ் அர்ஜுனா... கே.பி. முனுசாமி சொல்வது என்ன?

TVK vs AIADMK, Aadhav Arjuna vs KP Munusamy : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், எம்.சி. சம்பத், கடம்பூர் ராஜு, என்.ஆர். சிவபதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகள் தங்களை அதிமுகவில் இருந்து விடுவித்துக்கொண்டு இன்று தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதுகுறித்து கிருஷ்ணகிரியில் அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு குறித்தும், தவெகவின் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் கே.பி. முனுசாமி பேசுகையில், "அதிமுகவில் பதவி சுகம் அனுபவித்தவர்கள் இன்று தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பல்வேறு தவறான கருத்துக்களை தான் தோன்றித்தனமாக பேசியிருக்கிறார். அவருக்கு கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஒரு கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்து கொள்கை ரீதியாக தலைவரை ஏற்றுக்கொண்டு, தன்னை முழுமையாக ஆட்படுத்திக் கொண்டு, ஒரு தலைவராக உருவாகி இருந்தால் அந்த தலைவர் எவ்வளவு பற்றோடு இருக்க வேண்டும் என தெரிந்திருக்கும்...
ஆனால் நெல்முள் குருவி போல் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கு ஓடி ஓடி சென்றவர். திமுக, விசிக என மாறி மாறி வந்தார். அதிமுகவுக்கு கூட வந்தார், வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இறுதியாக தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு சென்று அமைச்சராகிவிட்டார்.
அதிமுக தொண்டர்கள் வாக்களித்துதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது என ஆதவ் அர்ஜுனா கூச்சப்படாமல், வெட்கப்படாமல் சொல்கிறார். அதிமுக தொண்டர்கள் எந்த பிரதி பலனும் எதிர்பார்க்காமல் தான் ஏற்றுக்கொண்ட தலைமைக்காக கடுமையாக வெற்றி பெற வேண்டும் என இருக்கும் தொண்டர்கள். அவர்களை சந்தர்ப்பவாதி ஆதவ் அர்ஜுனா கொச்சைப்படுத்துகிறார். இதனை ஆதவ் அர்ஜுனா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் நேரடியாக அவரை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துவேன்" என சீறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அரசியலில் தர்மம், பண்பு இருக்க வேண்டும். அதை விடுத்து வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் பேசக்கூடாது. பேப்பரில் மட்டும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச் செயலாளர் என சொல்லும் ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு நாவடக்கம் வேண்டும்.
உன்னை போல் பல கட்சிக்கு சென்று பதவி சுகம் அனுபவித்தவர் அல்ல எடப்பாடி பழனிச்சாமி. எடப்பாடி பழனிச்சாமி பற்றி கருத்து சொல்வதற்கு எந்தவித தார்மீக உரிமையும் இல்லை. தயவு செய்து மற்ற கட்சி தலைவர்களை உதாசீனப்படுத்தி பேச வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுகிறேன்" என்றார்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவை தொடர்ந்து தாக்கிய கே.பி. முனுசாமி, "அதிமுக தொண்டர்கள் ஒவ்வொருவரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது பற்றோடு உள்ளார்கள். தற்போது கட்சி மாறுபவர்கள் பல்வேறு பதவிகளில் பதவி சுகங்களை அனுபவித்தவர்கள். இந்த இயக்கத்தை விட்டு செல்கின்றனர்.
அவர்களை வரவேற்கின்ற சந்தர்ப்பவாதி ஆதவ் அர்ஜுனா இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆதவ் அர்ஜுனா அதிமுகவை பார்த்து யானை பேரம் என்று பேசுகிறார்... கடந்த கால வரலாறு தெரியாமல் பேசுகிறார். அண்ணா கொள்கைகளை திமுக தலைவர் கருணாநிதி மறைத்ததால், எம்ஜிஆர் அவர்களால் அதிமுக உருவாக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு தமிழகத்தில் அதிமுக, திமுக மாறி மாறி 50 ஆண்டு காலம் ஆட்சி நடத்தியது. அதில் தமிழகம் பல்வேறு வளர்ச்சிகள் அடைந்துள்ளது. வரலாறு எல்லாம் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தெரியாது. அதிமுகவும் தவெகவும் ஒன்று என்று சொல்கிறார். அதிமுகவும் திமுகவும் பங்காளிகள்... தவெக என்பது சினிமா நடிகர் கொண்டு வந்த இயக்கம்.
அந்த இயக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா சேர்ந்து கொண்டுள்ளார். அந்த இயக்கத்தையும் ஆதவ் அர்ஜுனா சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டுமென கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர்கள் அதிமுக தொண்டர்கள் எங்களைப் பார்த்து யானை பேரம் என பேசுகிறீர்கள். தவெகவுக்கு சட்டமன்றத்தில் வாக்களிக்கக் கூடாது என பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்தார்.
அதையும் மீறி எங்கள் கட்சியினர் வாக்களித்தனர். வாக்களித்தவர்களுக்கு தவெகவினர் என்ன நம்பிக்கை கொடுத்தார்கள். அந்த நம்பிக்கையை தவெக நிறைவேற்றவில்லை. நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார்கள். இதற்கு காரணம் ஆதவ் அர்ஜுனா தான்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
தவெக முதலில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை உடைத்தீர்கள், திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை உடைத்தீர்கள், காங்கிரஸ் இயக்கத்தை எந்தவிதமான முன்னறிவிப்பு இன்றி கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். காங்கிரஸ் கட்சியை தங்களுடன் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மாநிலங்களவை தேர்தல் இடத்தை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கொடுத்து உள்ளீர்கள்.
இவ்வளவு பெரிய சந்தர்ப்பவாதிகள் உங்களை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்காக மற்ற கட்சிகளை எல்லாம் பலிகடாக்கி வருகிறீர்கள். அதிமுக மீது வன்மம் காட்டுகின்றனர். இந்த சித்து விளையாட்டுகளை, லாட்டரி சீட்டு விளையாட்டுகளை எல்லாம் அதிமுகவிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம்" என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து அண்ணாமலையின் புதிய அரசியல் பயணம் குறித்த கேள்விக்கு, "பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை துவங்க இருக்கின்ற புதிய மக்கள் இயக்கத்திற்கு எனது வாழ்த்துக்கள், தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றாமல் அண்ணாமலை இருக்க வேண்டும்.
குறுகிய அரசியல் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நிலைகளில் தன் கருத்துக்களை அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்கிறார். தற்போது கூட மிகப் பெரிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார், கூட்டு தலைமை என்று. யாருக்கும் எந்த பதவி நிரந்தரம் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார். போக போக தெரியும், பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்" என குறிப்பிட்டார்.