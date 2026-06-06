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தவெகவை நம்பி வந்த அதிமுகவினர்... ஏமாற்றிய ஆதவ் அர்ஜுனா... கே.பி. முனுசாமி சொல்வது என்ன?

Aadhav Arjuna vs KP Munusamy : சட்டமன்றத்தில் கட்சி உத்தரவை மீறி வாக்களித்தவர்களுக்கு தவெகவினர் என்ன நம்பிக்கை கொடுத்தார்கள்; அந்த நம்பிக்கையை தவெக நிறைவேற்றவில்லை என்றும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார்கள், இதற்கு காரணம் ஆதவ் அர்ஜுனா தான் என்றும் கே.பி. முனுசாமி தெரிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:45 PM IST
தவெகவை நம்பி வந்த அதிமுகவினர்... ஏமாற்றிய ஆதவ் அர்ஜுனா... கே.பி. முனுசாமி சொல்வது என்ன?
Image Credit: Image Credit : CM Vijay ADMK Meeting | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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