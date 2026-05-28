/அதிமுகவினர் தவெகவை தேடி வரும் காரணம் இதுதான்... ஆதவ் அர்ஜுனா பளிச்

TVK Latest News Updates : தவெகவில் அதிமுகவினர் அதிகளவில் இணைவதற்கான காரணம் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியுள்ளார். இன்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன், அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை மாநிலச் செயலாளர் கமலக்கண்ணன் உள்ளிட்டோர் தவெகவில் இணைந்தனர்.பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமை நிலைய அலுவலகத்தில், இன்று (மே 28) அதிமுகவைச் சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டனர்.
குறிப்பாக, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன், அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை மாநிலச் செயலாளர் கமலக்கண்ணன், மயிலாப்பூர் முன்னாள் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் நட்ராஜ், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆனந்தன், பரமக்குடி அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சதன் பிரபாகர் மற்றும் திருப்பத்தூர் நகர செயலர் டிடி குமார் உள்ளிட்டோரும் தவெகவில் இணைந்தனர். அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் ஆகியோர் தலைமையில் அதிமுகவினர் தவெகவில் இணைந்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வருமான வரித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு இயக்கம் தோன்றி இரண்டு ஆண்டுகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்றால் அது தமிழக வெற்றி கழகம் தான்.
எத்தனை கூட்டணி வந்தாலும், நம்முடைய இயக்கத்தை தமிழகத்தில் வீழ்த்துவதற்கு எவரும் தமிழ் மண்ணிலே பிறக்கப் போவதில்லை பிறக்க முடியாது. தூய்மையான ஆட்சியை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைமை, அவர் ஒருவரால் மட்டுமே முடியும்.
நாளை மட்டும் அல்ல, என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நிரந்தர முதலமைச்சர் விஜய். நான் எம்ஜிஆர் பயணம் செய்து இருக்கிறேன், ஜெயலலிதாவுடன் பயணம் செய்து இருக்கிறேன். நம்பாதவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள, நம்பி இருந்தவர்கள் தோல்வியை தழுவி இருக்கிறார்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "மக்களால் நேர்மையாக உருவாக்கப்பட்ட தலைவர்களான அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் வரிசையில் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சர் ஆக வருவார் என ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம்.
இன்று முதலமைச்சராக இருக்கிறார். செங்கோட்டையனை அதிமுகவினர், சின்ன பசங்களுடன் அமர்ந்து கொண்டுள்ளார் என கிண்டல் செய்தனர். ஆனால் எம்ஜிஆர் அமைச்சரவையிலும் அமைச்சராக இருந்தார், ஜெயலலிதா அமைச்சரவையிலும் அமைச்சர், தற்போது தலைவர் விஜய் அமைச்சரவையிலும் கூட அமைச்சர்.
இந்த 15 நாட்களில் என்ன சாதனை தவெக செய்தது என திமுக மற்றும் அதிமுக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பின்மை காப்போம் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் காங்கிரஸ், ஐயுஎம்எல், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்டோரை தற்போது ஒருங்கிணைத்த தலைவர், எங்கள் தலைவர்.
இன்று 'முதலமைச்சர் ஃபண்ட்' என்று சொல்லக்கூடிய ஊழல் இல்லை, 'அமைச்சர் ஃபண்ட்' என்று சொல்லக்கூடிய அமைச்சர் ஊழல் இல்லை. ஆத்து மணல் அள்ளக் கூடிய பொதுப்பணித்துறை, சிஎம்டிஏ உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஊழல்கள். அந்த ஊழல் இல்லாத தமிழகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் உருவாக்கியிருக்கிறார்.
நிர்வாக மாற்றம் மக்களுக்காகவே எந்த அளவிற்கு மாறி இருக்கிறது என்பதே வெற்றி. உங்களிடம் சொல்லாமல் சென்று விட்டார்கள், சொல்லிவிட்டு தான் அமைச்சராக வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறார்.
திமுக என்பது ஒரு தனி கட்சி. அதே போல காங்கிரஸ், ஐயூஎம்எல் ஆகிய தனிக்கட்சிகள். தங்களுடைய உயிர்மட்ட குழு எடுக்கின்ற முடிவை, ஏன் எடுக்கிறீர்கள் என்று கேள்வி கேட்கும் ஆதிக்கம் தான் அவர்களுடையது?. இந்த ஆதிக்கத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம்.
ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கவே மக்கள் ஒன்று திரண்டார்கள். அதிமுகவில் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு பொதுச்செயலாளர் முடிவு தொண்டர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
ஜெயலலிதா இல்லை என்ற வருத்தத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தை நோக்கி அதிமுகவினர் வந்திருக்கிறார்கள், இதில் என்ன சூழ்ச்சி?. தோல்வியை சந்தித்த அன்று ஸ்டாலின் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல தொழில் அதிபர்களை சேர்த்துக்கொண்டு ஒரு கூட்டணியை இணைக்கும் முயற்சி நடந்தது.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு கேள்வி, 47 எம்எல்ஏக்களை வைத்திருக்கிற நீங்கள் எப்படி ஒரு முதலமைச்சராக உருவாக முடியும்? 47 எம்எல்ஏக்களுடனும் எப்படி நீங்கள் கையொப்பம் போட முடியும்? இதை தான் சி.வி. சண்முகம், விஜயபாஸ்கர் கூறினார்.
அதன் பின்னர் தான் தெரிந்தது, இதை உதயநிதி ஸ்டாலினை முதல் அமைச்சராக்கி, எடப்பாடி பழனிசாமியை துணை முதல்வராக்குவதுதான் அவர்களின் திட்டமே. இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாமல் தான் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
ஜெயலலிதாவால் முதலமைச்சராக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ், இதே போல செய்யப்பட்டதால்தான் திமுகவில் இணைந்து கொண்டார். எந்த திமுக ஜெயலலிதாவை தூக்கி வீசியதோ, அதே இயக்கத்தில்தான் ஓபிஎஸ் இணைந்துள்ளார்.
அதேபோல திமுகவில் இணைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான், தவெகவை தேர்வு செய்தனர். இன்னும் ஒரு மாத காலத்தில், 90% அதிமுகவினர் தவெக வர வேண்டும் என வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளனர்.
எனவே, தவெக பொதுச் செயலாளரிடம் நான் கேட்டுக் கொள்ளக்கூடியது, ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் கட்சியில் ஆள் சேர்க்கும் நிகழ்வை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கிறேன்" என பேசினார்.