ஆதவ் முதல் புஸ்ஸி ஆனந்த் வரை! தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் போட்டியிடும் 10 தொகுதிகள்!

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், நாளுக்கு நாள் தேர்தல் பரபரப்புகள் அதிகமாகி வருகிறது. ஒருபுறம் அதிமுக கூட்டணி, மறுபுறம் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடுகளை பற்றி முடிவு செய்து வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சமீபத்தில் 234 தொகுதிக்கும் விருப்பமனு வழங்கப்பட்டது. கட்சி அலுவலகத்தில் முதல் நாளே பத்தாயிரம் விருப்ப மனுக்கள் வழங்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து ஆன்லைனில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கட்சி அறிவித்தது. இந்நிலையில் எந்தெந்த தொகுதியில் யார் யார் போட்டியிட போகிறார்கள், குறிப்பாக கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட நிர்வாகிகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
திமுகவின் கோட்டை
விஜய்யை தாண்டி அடுத்த கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் எங்கு போட்டியிடுவார்கள் என்ற தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. சென்னை திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கோட்டையாக மாறி உள்ளதாக சர்வே ரிப்போர்ட்கள் தெரிவிக்கின்றன. உளவுத்துறை மற்றும் சில கட்சிகள் நடத்திய சர்வே முடிவுகளில் சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கணிசமான ஆதரவு இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னையில் முக்கிய தலைவர்களை களம் இறக்க தமிழக வெற்றிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் தான் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக வேளச்சேரி அல்லது விரும்பாக்கத்தில் விஜய் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. விரைவில் இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.
புஸ்ஸி ஆனந்த் எந்த தொகுதி?
விஜய்யின் வலதுகரமாக இருந்து வரும் புஸ்ஸி ஆனந்த் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாராக இருந்து வருகிறார். புதுச்சேரியை சேர்ந்த இவர் தமிழகத்தில் போட்டியிட உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. புதுச்சேரிக்கு அருகில் உள்ள கடலூர் தொகுதியில் அவர் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் சங்கராபுரம் தொகுதியையும் தேர்வு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த ஆதவ் அர்ஜுனா கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார். அவர் பெரம்பலூர் அல்லது திருவள்ளூர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 30% வாக்குகளை பெறும் என்று சர்வே முடிவுகள் தெரிவிப்பதாக கூறப்படுகிறது. திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகளில் ஏற்படும் குழப்பங்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் ஆகியவை தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சாதமாக அமையும் என்று நம்புகின்றனர். இந்த தேர்தலில் மும்மனைப் போட்டிதான் ஏற்பட உள்ளது என்பதால் 30 சதவீத வாக்கு போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் நம்புகின்றனர்.
மற்ற நிர்வாகிகள் எங்கு போட்டி?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணை பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் உசிலம்பட்டி அல்லது பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல ஜேடிஆர் பிரபாகர் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்றும், வி.எஸ். பாபு எழும்பூர் அல்லது திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதிமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன் தனது சொந்த தொகுதியான கோபிசெட்டிபாளையத்தில் மீண்டும் போட்டியிட உள்ளார். தவெகவின் பிரச்சார பிரிவு செயலாளர் அருள்ராஜ் நாமக்கல்லில் உள்ள திருச்செங்கோட்டில் போட்டியிட உள்ளார். தேர்தல் அறிக்கை குழுவில் இடம் பெற்றுள்ள டாக்டர் டி கே பிரபு காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார்.
