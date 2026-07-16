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ஆடிக்கிருத்திகை: திருத்தணி கோயில் பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. திருவள்ளூர் ஆட்சியர் அதிரடி

Aadi Krithigai 2026: ஆடி மாதம் நாளை (ஜூலை 17) நாளை தொடங்குகிறது. ஆடி மாதத்தில் வரும் கிருத்திகையில் திருத்தணி முருகன் கோயிலில் தெப்பத் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. திருத்தணி ஆடிக்கிருத்திகை தெப்பத் திருவிழாவில் அன்னதானம் செய்ய விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:38 PM IST
ஆடிக்கிருத்திகை: திருத்தணி கோயில் பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. திருவள்ளூர் ஆட்சியர் அதிரடி
Image Credit: Tiruttani Murugan Temple Aadi KrithigaiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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