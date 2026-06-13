/பிளஸ் 2 முடித்திருந்தால் போதும்.. ரூ. 21,500 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை! தேர்வு கிடையாது

மத்திய அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் துணை நிறுவனமான AAICLAS (AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited), காலியாக உள்ள பாதுகாப்பு உதவியாளர் (Assistant - Security) பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் அமையவுள்ள இப்பணியிடங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இதோ..
மொத்தம் 62 காலியிடங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் (3 ஆண்டுகள்) நிரப்பப்பட உள்ளன.
1) திருச்சி - 23
2) உதய்பூர் - 12
3) திருப்பதி - 09
4) மதுரை - 09
5) புவனேஸ்வர் - 09
தேர்வு செய்யப்படும் ஊழியர்களுக்கு ஆண்டு வாரியாக சம்பளம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்:
விண்ணப்பங்கள் முதலில் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தகுதியானவர்கள் Shortlist செய்யப்படுவார்கள். அதைத்தொடர்ந்து அவர்களுக்கு நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு இறுதிப் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
பொது மற்றும் இதர பிரிவினருக்கு ரூ. 500. SC / ST / EWS பிரிவினர் ரூ. 100 மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது. (கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்).
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 02.07.2026
இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியும், ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் AAICLAS நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.aaiclas.aero பக்கத்திற்குச் சென்று, அதில் உள்ள Careers பிரிவின் மூலம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இது முற்றிலும் 3 ஆண்டுகால ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியாகும். விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முழுமையாகப் படித்துப் பார்த்துக்கொள்ளவும். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: AAICLAS Notification PDF