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பிளஸ் 2 முடித்திருந்தால் போதும்.. ரூ. 21,500 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை! தேர்வு கிடையாது

Central Government Jobs Latest Update: மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 21000 சம்பளத்துடன் கூடிய வேலைக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த வேலைக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? தகுதிகள் என்னென்ன என்ற முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:33 AM IST
பிளஸ் 2 முடித்திருந்தால் போதும்.. ரூ. 21,500 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை! தேர்வு கிடையாது

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R Balaji

R Balaji

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