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பொய் விளக்கமளிக்கும் ஆவின்! பச்சை நிற பால் பாக்கெட் விவகாரம்.. அண்ணாமலை காட்டம்!

Annamalai Aavin Green Milk Controversy: ஆவின் நிர்வாகம் பொய்யான விளக்கத்தை அளிப்பதாக முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார். பச்சை நிற பால் பால் பாக்கெட் விற்பனை நிறுத்தப்படுதவாக பரவி வரும் விவகாரம் குறித்து விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:42 PM IST
பொய் விளக்கமளிக்கும் ஆவின்! பச்சை நிற பால் பாக்கெட் விவகாரம்.. அண்ணாமலை காட்டம்!
Image Credit: Annamalai Aavin Green Milk Controversy

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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பொய் விளக்கமளிக்கும் ஆவின்! பச்சை நிற பால் பாக்கெட் விவகாரம்.. அண்ணாமலை காட்டம்!
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