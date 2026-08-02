/தேர்வு கிடையாது! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Aavin Jobs: தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் கீழ் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆவின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. கைநிறைய சம்பளம், நிரந்தர வேலை போன்ற சலுகைகள் இருப்பதால், ஆவின் வேலைக்காக பலரும் காத்திருப்பார்கள்.
இந்த நிலையில், தற்போது, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மூலம் கிராமப்புற தொடக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்க பால் உற்பத்தியாளர்களின் கறவை மாடுகளுக்கு, தரமான கால்நடை மருத்துவ வசதி அளிக்கவும், செயற்கை கருவூட்டல், சினைபரிசோதனை, மலடு நீக்க சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கவும், ஒன்றியத்தின் விவகார எல்லைக்குட்பட்ட பட்டுக்கோட்டை சரகத்திற்கு ஒன்றும் மற்றும் தஞ்சாவூர் சரகத்திற்கு ஒன்றும் ஆக மொத்தம் 2 கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மூலம் நிரப்பப்படும் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணி ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. ஓர் ஆண்டிற்கு தற்காலிக பணிபுரியும் வகையில், நிரப்பப்படுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மூலம் நிரப்பப்படும் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு கால்நடை மருத்துவ பட்டப்படிப்பை (B.V.Sc & A.H.) முடித்திருக்க வேண்டும். மருத்துவ கவுன்சில் பதிவுச்சான்று அவசியம் என தெரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ ஆலோசகர் பணியிடத்திற்கு, ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓர் ஆண்டிற்கு தற்காலிகமாக பணிபுரிய விருப்பமுள்ள கால்நடை மருத்துவ பட்டதாரிகள், தங்களின் உரிய பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ்களுடன் வருகின்ற 13.08.2026 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு தஞ்சாவூர் நாஞ்சிக்கோட்டை சாலையில் உள்ள ஆவின் தலைமையிடத்தில் நேரடியாக நேர்முக தேர்வில் கலந்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவினில் உள்ள இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது என்பதால், கால்நடை மருத்துவம் படித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் ஆவின் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு கால்நடை மருத்துவ பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ் கட்டாயம்.
இல்லை. கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணி தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் நேரடியாக கலந்து கொள்ளலாம்.
தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருந்தவர்கள், கிராமப்புறங்களில் உள்ள பால் பண்ணைகளில் முன் அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள், ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.