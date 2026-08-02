Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தேர்வு கிடையாது! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

தேர்வு கிடையாது! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Aavin Jobs: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது.  ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி நடக்கு நேர்காணலில் கலந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:39 PM IST
தேர்வு கிடையாது! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Thanjavur Aavin Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained | வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட புதிய சட்டம் சொல்வது என்ன?
2
3
4
5