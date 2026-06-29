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பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!

விழுப்புரம் ஆவின் பண்ணையில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, புதிய பார்லர்கள் அமைப்பது மற்றும் பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:20 PM IST
பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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