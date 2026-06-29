/பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!

விழுப்புரம் ஆவின் கூட்டுறவு பண்ணை வளாகத்தில் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி இன்று (ஜூன் 29) திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, பாலின் தரத்தை பரிசோதிக்கும் முறைகள், பால் பாக்கெட்டுகள் பேக்கிங் செய்யப்படும் விதம் உள்ளிட்ட ஆலை செயல்பாடுகளை அவர் விரிவாக கேட்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வுக்குப் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர், "தமிழக மக்களுக்குத் தரமான ஆவின் பால் தங்குதடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் முதன்மை நோக்கமாகும்” என்றார்.
மாநிலம் முழுவதும் ஆவின் பால் மற்றும் அதன் உபபொருட்களுக்கான வரவேற்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் கூடுதல் விற்பனை நிலையங்களைத் தொடங்க வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் கோரிக்கையை அரசு பரிசீலித்து வருவதாக அமைச்சர் கூறினார். இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், “ஆவின் விற்பனை நிலையங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கோரி வரும் கோரிக்கைகள் அரசின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன. விரைவில் புதிய ஆவின் நிலையங்கள் மற்றும் பார்லர்களை திறப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.
அதேபோல், பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர், விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்கப்படும் பாலுக்கான கொள்முதல் விலையை அதிகரிப்பது குறித்து அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார்.
"பால் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் தற்போதைய பொருளாதார சூழலைக் கணக்கில் கொண்டு, கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவது தொடர்பாக அரசு விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மிக விரைவில் வெளியாகும்” என கூறினார்.
ஆவின் பால் மட்டுமின்றி நெய், தயிர், வெண்ணெய், பன்னீர், ஐஸ்கிரீம் மற்றும் இனிப்பு வகைகள் போன்ற அனைத்து பொருட்களும் தடையின்றி பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
"அனைத்து ஆவின் பார்லர்களிலும் ஆவின் தயாரிப்புகள் தட்டுப்பாடின்றி தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நுகர்வோர் மற்றும் பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஆகிய இருதரப்பின் நலன்களையும் சமமாகப் பாதுகாப்பதே இந்த அரசின் முக்கியக் குறிக்கோள்." என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி தெரிவித்தார்.