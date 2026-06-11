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மாதம் ரூ.43,000 சம்பளம்.. ஆவினில் சூப்பர் வேலை.. தேர்வு கிடையாது - எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Aavin Recruitment 2026 Latest: திருப்பூர், சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கால்நடை மருத்தவ ஆலோசகர் பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதி, விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என சேலம், திருப்பூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:38 PM IST
மாதம் ரூ.43,000 சம்பளம்.. ஆவினில் சூப்பர் வேலை.. தேர்வு கிடையாது - எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?
Image Credit: Aavin Recruitment 2026 Latest

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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