கடலூர் சிப்காட் தொழிற்சாலையில் விபத்து.: 50க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

கடலூர் சிப்காட்டில் அமைந்துள்ள தனியார் இரசாயண தொழிற்சாலையில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் தற்போது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நடந்த இடத்தில் வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இரசாயனம் செல்லும் வழியில் இருந்த கேஸ்கட் வெடித்து திடீரென ரசாயண புகை மண்டலம் பரவியது. இதனால் முடிக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு கண் எரிச்சல், மூச்சு திணறல் மற்றும் இருமல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் தொழிற்சாலையின் கண்ணாடி கதவுகளை அடித்து உடைத்துள்ளனர்.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இந்த தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து இது மாதிரியான அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறுவதால் தொழிற்சாலை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் கோட்டாட்சியர் சுந்தரராஜன் தலைமையில் வட்டாட்சியர் மகேஷ் மற்றும் வருவாய்த் துறையினர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார்,மாசு கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகளும் விபத்து குறித்து ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி கடலூர் சிப்காட் கிரிம்சன் ஆர்கானிக் இராசாயன தொழிற்சாலையில் விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தினை கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு. S. ஜெயகுமார் IPS உடனடியாக நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். மேலும் பாதுகாப்பு பணி சம்பந்தமாக தொழிற்சாலை நிர்வாகத்திற்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
— Cuddalore District Police (@cudpoliceoffi) September 5, 2025
