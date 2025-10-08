சிறுமி கொலை வழக்கு: தஷ்வந்த் உடனே விடுவிக்க உத்தரவு - தூக்கு தண்டனை ரத்து!

Daswant Death Penalty Dismissed: சென்னை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தஷ்வந்திற்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.
2017ஆம் ஆண்டு சென்னை போரூர் அருகே 6 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அவரை கொலை செய்த வழக்கில், செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கியது. இதையடுத்து, தஷ்வந்த் மேற்கொண்ட மேல்முறையீட்டில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவரது தூக்கு தண்டனையை உறுதிசெய்தது.
Daswant Death Penalty Dismissed: மரண தண்டனை ரத்து
இதை தொடர்ந்து, தஷ்வந்த் தரப்பு மரண தண்டனையை ரத்து செய்யக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தது. இந்நிலையில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தஷ்வந்த் தான் குற்றவாளி என சந்தேகமின்றி போலீசார் உறுதிசெய்யாததால் அவர் மீதான மரண தண்டனையை ரத்து செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
Daswant Death Penalty Dismissed: உடனே விடுவிக்க உத்தரவு
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம்நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இவ்வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. வழக்கில் முறையான ஆதாரங்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. சிசிடிவி காட்சிகளில் குற்றவாளி அவர் தானா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. மரபணு ஆய்வும் ஒத்துபோகவில்லை. சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததாக தஷ்வந்துக்கு எதிராக முறையான ஆதாரம் இல்லை என்பதால் சந்தேகத்தின் பலனை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு சாதகமாக அளித்து மரண தண்டனை வழங்கிய நீதிமன்ற தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. மரண தண்டனையை ரத்து செய்தது மட்டுமின்றி தஷ்வந்தை உடனே விடுவிக்கவும் உச்ச நீதமன்றம் உத்தரவிட்டது.
Daswant Death Penalty Dismissed: தாய் கொலை வழக்கிலும் விடுதலை
முன்னதாக, தாயை கொலை செய்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தஷ்வந்தை விடுதலை செய்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது. 2017ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஹாசினி கொலை சம்பவம் நடந்த நிலையில் அவரை போலீசார் கைது செய்திருந்தது. தொடர்ந்து பிணையில் வெளியான தஷ்வந்த் 2017இல் டிசம்பரில் அவரது தாயாரை கொலை செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இந்த வழக்கில் அவரது தந்தை சேகர் பிறழ் சாட்சியாக மாறிய நிலையில் அவரை விடுதலை செய்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தீர்ப்பு வழங்கியது நினைவுக்கூரத்தக்கது.
