/அஜித் குமார் தாயார் மறைவு : முதல்வர் விஜய் நேரில் அஞ்சலி - உடன் வந்த நடிகை திரிஷா

Actor Ajith Kumar Mother Death : நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் சனிக்கிழமை அன்று காலமானார். அவரது உடல் சென்னை பாலவாகத்தில் உள்ள அஜித்தின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அஜித்குமார் தாயாரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
Actor Ajith Kumar Mother Death : பிரபல நடிகரும், கார் ரேஸருமான அஜித் குமாரின் தாயார் மோகினி வயது மூப்பு காரணமாக சனிக்கிழமை (மே 29) காலமானார். அவருக்கு 84 வயது. இந்த துயரச் செய்தி அஜித் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது
சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள நடிகர் அஜித்தின் இல்லத்தில் அவரது தாயாரின் இறுதிச்சடங்குகள் ஞாயிறு அன்று (மே 31) நடைபெற உள்ளது. நடிகர் அஜித் குமார் துபாயில் இருந்த நிலையில், சனிக்கிழமை இரவு விமானம் மூலம் அவசர அவசரமாக சென்னை வந்தடைந்தார்.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor S. Ajith Kumar returns to his Injambakkam residence from Dubai after the demise of his mother Mohini Mani. pic.twitter.com/hAD799l6ZF— ANI (@ANI) May 30, 2026
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு, அஜித்தின் தந்தை பி.சுப்ரமணியம் காலமானார். அவர் உயிரிழந்து மூன்றாண்டுகள் ஆகியுள்ள நிலையில், தற்போது அவரது தாயார் மோகினி காலமாகி இருக்கிறார். அஜித்தின் தாயார் மறைவையொட்டி அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலகினர் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் பலரும் தங்களின் இரங்கலை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் சனிக்கிழமை இரவு, பாலவாக்கத்தில் உள்ள அஜித்தின் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று, அஜித்தை கட்டியணைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். காலமான அஜித்தின் தாயார் உடலுக்கும் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். முதலமைச்சர் விஜய் உடன் நடிகை திரிஷாவும் அங்கு வந்திருந்தார். திரிஷாவும் அஜித் குமாருக்கு தனது ஆறுதலை தெரிவித்தார்.
முன்னதாக முதலமைச்சர் விஜய் அவரது X தளத்திலும் அஜித்தின் தாயார் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்திருந்தார். " நண்பர் அஜித் குமாரின் தாயார் மோகினி அம்மையார் மறைவுச் செய்தி கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன். வாழ்வில் அனைத்து நிலைகளிலும் அரணாக இருந்து அரவணைத்த தாயாரை இழந்துவாடும் நண்பர் அஜித் குமாருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என பதிவிட்டிருந்தார்.
அருமை நண்பர் திரு. அஜித் குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி அம்மையார் மறைவுச் செய்தி கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) May 30, 2026
