அரசியலில் அஜித்? 2031ல் விஜய்க்கு போட்டியா? சுந்தர் சி சொன்ன சூப்பர் மேட்டர்!

விஜய் அரசியலில் குதித்து 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்ட நிலையில், அஜித்தின் அரசியல் வருகை குறித்து இயக்குநரும் புதிய நீதி கட்சியின் மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளருமான சுந்தர் சி பேசி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தி ஈர்த்து வருகிறது. அது தொடர்பாக அவர் பேசியதை மட்டும் எடிட் செய்து சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சுந்தர் சி அஜித் குறித்து என்ன பேசினார்? என்ற முழு விவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர் சி
புதிய நீதி கட்சியின் வேட்பாளராக சுந்தர் சி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கி இருக்கிறார். ஏற்கனவே அவரது மனைவி குஷ்பு பாஜகவில் இணைந்து செயல்பட்ட நிலையில், சுந்தர் சி தற்போது அரசியலில் குதித்திருக்கிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் புதிய நீதி கட்சிக்கு மதுரை மத்திய தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. அத்தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு எதிராக சுந்தர் சி போட்டியிட்டுள்ளார்.
சுந்தர் சி - ரங்கராஜ் பாண்டே நேர்காணல்
இந்த நிலையில், மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே மதுரை மத்தி தொகுதி வேட்பாளர் சுந்தர் சி-யிடம் Behindwoods சார்பில் நேர்காணல் செய்தார். அதில் பேசிய சுந்தர் சி, அரசியலில் அஜித் நுழைய ஆசைப்படுவதாக தெரிவித்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
அரசியலில் நடிகர் அஜித் குமார்?
அந்த வீடியோவில் ரங்கராஜ் பாண்டே, அரசியலுக்கு சினிமாவில் இருந்து நீங்கள் அழைத்து வர விரும்பும் நபர் யார் என்ற கேள்வி எழுப்புகிறார். அதற்கு பதில் அளித்த சுந்தர் சி, மதிப்புக்கூறிய விஜய் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டார். மற்றொருவர் வர வேண்டும் என்றால் அது கண்டிப்பாக நடிகர் அஜித் குமாராக இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். ஏனென்றால், நான் அவரிடம் தனிப்பட்ட முறையில் அதிகமாக பழகி இருக்கிறேன். அவருக்கு இந்த சமூதாயத்தின் மீது கோபமும் அதிக அக்கறையும் உள்ளது.
அதேபோல், அரசியலில் யார் வருகிறார்கள் என்பது முக்கியம். அதைவிட, யார் சொன்னால் மக்கள் கேட்கிறார்கள் என்பது அதைவிட முக்கியமான ஒன்று. அந்த இடத்தில் அஜித் இருக்கிறார் என கூறினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. சுந்தர் சி-யின் இந்த பேச்சி குறிப்பாக அஜித் ரசிகர்கள் இடையே வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
சுந்தர் சி vs பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
இத்தொகுதியை பிடிஆர் பழனிவேலி தியாகராஜன் 10 ஆண்டுகளாக தன் வசம் வைத்து வருகிறார். 2016 தேர்தலில் 64,662 வாக்குகள் பெற்றும் 2021ல் 73,205 வாக்குகள் பெற்று அவர் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், இவரை எதிர்த்து சினிமா பிரபலம் இயக்குநரும் நடிகருமான சுந்தர் சி களம் கண்டுள்ளது சுவாரஸ்யத்தை கூடி உள்ளது. நாளை (மே 04) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முடிவுகள் வெளியாகிறது. முக்கிய தொகுதிகளில் மதுரை மத்திய தொகுதியும் ஒன்று என்பதால், அனைவரது கனவமும் இத்தொகுதியின் மேல் உள்ளது.
சுந்தர் சி ஜெயிப்பாரா?
சுந்தர் சி சினிமாவில் ஒரு பிரபல நடிகராகவும் இயக்குநராகவும் இருந்து வருகிறார். அவருக்கென ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ உள்ளது. அதேசமயம் அவர் அதிமுக இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டுள்ளதால், அவர் நல்ல வாக்குகளை பெற்றிருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அவர் வெற்றி பெறுவாரா அல்லது டெபாசிட்டை இழப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
