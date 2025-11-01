English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'கரூர் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல...' விஜய் பெயரை சொல்லாமல் அஜித் பேச்சு

'கரூர் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல...' விஜய் பெயரை சொல்லாமல் அஜித் பேச்சு

Actor Ajith Kumar: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல என்று விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல் நடிகர் அஜித் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:04 AM IST
  • ஆங்கில ஊடகத்திற்கு அஜித் பேட்டி
  • கூட்டத்தை கூட்டுவது பெருமையாகிவிட்டது - அஜித் அதிருப்தி
  • இதை முடிவுக்கு வரவேண்டும் என்றும் அஜித் வலியுறுத்தல்

'கரூர் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல...' விஜய் பெயரை சொல்லாமல் அஜித் பேச்சு

Actor Ajith Kumar On Karur Stampede: நடிகர் அஜித்குமார் பெரும்பாலும் திரைப்படம், கார் பந்தயத்தை தாண்டி பிற பொது விவகாரங்கள் குறித்து பேசுவது சமீப காலங்களில் மிக அரிதான ஒன்றாகிவிட்டது. அந்தளவிற்கு, தன்னை ஊடக வெளிச்சத்திற்கு வெளியேவே வைத்துக்கொள்வதில் மிக கவனமாக செயல்படுகிறார் எனலாம்.

Ajith Kumar: விஜய் பெயரை குறிப்பிடாமல் பேசிய அஜித் 

அந்த வகையில், 'The Hollywood Reporter India' என்ற ஆங்கில ஊடகத்திற்கு நடிகர் அஜித் குமார் பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்த பேட்டியில் கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இந்த நேர்காணலின் வீடியோ யூ-ட்யூபில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல என்று தவெக தலைவர் விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அஜித் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். மேலும் யாரையும் இறக்கிவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த கருத்தை தெரிவிக்கவில்லை என்றும அவர் தெரிவித்தார்.

Ajith Kumar: அதீத மனநிலை

குறிப்பாக அந்த பேட்டியில் கரூர் சம்பவம் குறித்து அஜித்குமார் பேசியதாவது, கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல; அனைவருக்கும் அதில் பொறுப்பு உள்ளது என்றார். மேலும் கூட்டத்தை கூட்டுவது பெருமை என்ற அதீத மனநிலை கொண்ட சமூகமாக இன்று நாம் மாறியிருக்கிறோம் என்றும் இதை முடிவுக்கு வரவேண்டும் என்றும் அஜித் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

Ajith Kumar: ரசிகர்களுக்கு அஜித் வேண்டுகோள்

கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளை பார்க்கக் கூட்டம் வரும்போது இதுபோன்று நடப்பதில்லை என கூறிய அஜித், ஆனால் திரையரங்குகள் அல்லது நடிகர்களை பார்க்க வரும்போது மட்டும் இதுபோன்ற நடப்பது ஏன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இதனால் ஒட்டுமொத்த திரைத்துறை மீதும் உலகளவில் தவறான பிம்பம் ஏற்படுகிறது என்றார்.

ஒரு நடிகராக இதை நான் (கூட்டத்தை) எதிர்பார்த்ததில்லை என்றும் ரசிகர்களின் அன்பை பெறவே நடிகர்கள் கடுமையாக உழைக்கின்றனர் என்றும் அஜித் குமார் பேசி உள்ளார். ரசிகர்கள் தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்த எவ்வளவோ வழிகள் இருக்கும் நிலையில், தங்களின் உயிரைக் கூட பொருட்படுத்தாத வகையில் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என அஜித் குமார் ரசிகர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Karur Stampede: கரூர் கூட்டநெரிசல்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப். 27ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடத்திய மக்கள் சந்திப்பு பரப்புரை கூட்டத்தில், எதிர்பாராத விதமாக கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டத்தில் 18 வயதுக்குட்பட்டோர் 11 பேர் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது நாடு முழுக்க பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. கரூர் கூட்டநெரிசல் குறித்து தற்போது சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த விசாரணையை உச்சநீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையிலான மூவர் குழு மேற்பார்வையிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு மனசாட்சி இல்லையா? கரூர் விஷயத்தில் கொதிக்கும் மக்கள்.. தவெக அட்ராசிட்டி!

மேலும் படிக்க | கரூர் விவகாரம்: விஜய் செய்யும் தப்பு இதுதான்..நெப்போலியன் அதிரடி!

மேலும் படிக்க | விஜய் 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் - முதல்வர் ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம்!

