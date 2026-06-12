/நட்டி vs தவெக தொண்டர்கள்: ஆபாச பேச்சால் அதிர்ந்த X தளம்! என்ன விவரம்?

Natty : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நட்டி (நட்ராஜன்). இவர், சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த ஒரு பதிவு, மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சில திரைப்படங்களில், ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமானாவர், நடிகர் நட்ராஜன் சுப்ரமணியம். இவரை சுருக்கமாக அனைவரும் ‘நட்டி’ என அழைக்கிறோம். இவர், 2014ஆம் ஆண்டில் ‘சதுரங்க வேட்டை’ படத்தில் ஹீரோவாக நடித்ததன் மூலம் பிரபலமானார். 18 வயதிலிருந்து சினிமா மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவருக்கு இந்த புகழ், இன்னும் பல சினிமா வாய்ப்புகளை தேடித்தந்தது.
ஆரம்பத்தில் சைட் கேரக்டர்களில் நடித்து வந்த அவர், பின்னர் திரௌபதி 2, கம்பி கட்ன கதை, மகாராஜா உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தார். கடைசியாக, அவர் ஹீரோவாக நடித்த TN 2026 திரைப்படம் வெளியானது. இதையடுத்து, ‘கருப்பு’ திரைப்படத்திலும் மாஜிஸ்தரேட் ஆக நடித்திருந்தார்.
விஜய், முதல்வர் வேட்பாளராக சில மாதங்களுக்கு முன்பு களமிறங்க இருந்த சமயத்தில், TN2026 திரைப்படம் வெளியானது. இது, விஜய்யை தாக்கும் வகையில் இருந்ததாக தவெகவினர் கருதினர். இதனால், நடிகர் நட்டியை பலரும் ஆபசமாக பேசியும், விமர்சித்தும் இணையத்தில் பதிவிட்டிருந்தனர். ஒருவர், “Spoof படமா எடுக்குற..அடுத்த டார்கெட் நீதான்..” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு நட்டி, “தம்பி தப்பு” என்று கூறியிருந்தார். இந்த ட்வீட்தான், பெரிய மீம் டெம்ப்ளேட்டாக மாறியது.
நடிகர் நட்டி, நேற்றிரவு தனது எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “இனி என்னிடம் யாராவது மரியாதையற்ற மொழியை உபயோகித்தால், நானும் அதையே திரும்ப செய்வேன்” என்று தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு விஜய்யின் ப்ரொஃபைல் வைத்த நபர் ஒருவர் “தம்பி தப்பு” என்று கூறினார். அதற்கு நட்டி, “நான் அதை மதிக்கிறேன், என்னை தவறாக நடக்க வைத்து விடாதீர்கள்” என்று ரிப்ளை செய்திருந்தார்.
Last call.. any one abuse me .. I ll abuse u back. No matter what happens…..— N.Nataraja Subramani (@natty_nataraj) June 11, 2026
இன்னொரு ட்வீட்டில், ”கடைசியாக சொல்கிறேன். என்னை யாராவது துன்புறுத்தினால், நானும் பதிலுக்கு அவர்களை துன்புறுத்துவேன். என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை” என்று கூறியிருந்தார்.
இதற்கு, விஜய்யின் போட்டோவை ப்ரொஃபைலில் வைத்திருந்த தவெக ஆதரவாளர் ஒருவர், ”தம்பி தப்பு” என கமெண்ட் செய்தார். அதற்கு நட்டி, “என்ன புடுங்கிருவியா நீ?” என கேட்டிருக்கிறார். இப்படி முகம் சுளிக்க வைக்கும் வகையில் அவர் பேசியிருப்பது தற்போது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழக தொண்டர்கள் ஒரு சிலர், நட்டியுடன் ட்விட்டரில் மோதி வரும் வேளையில், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் முதிர்ந்த அரசியல் தொண்டர்கள், இது போன்ற தனிநபர் மோதல்களில் ஈடுபட்டு, கட்சியின் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க கூடாது என்று அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். நட்டி, இது போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்திருந்தாலும், அவருக்கு ஆதரவாகவும் சில கருத்துகளை ரசிகர்கள் பதிவேற்றி வருகின்றனர். பிரபலங்களாக இருந்தாலும், தொடர்ந்து எல்லை மிறி ட்ரோல் செய்யும் போது கோபம் வருவது இயல்புதான் என்று ஒரு தரப்பினரும், சினிமாவில் இவ்வளவு சீனியராக இருந்தாலும், ஒருவர் பொதுவெளியில் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்க கூடாது என்றும் கூறி வருகின்றனர்.