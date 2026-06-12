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நட்டி vs தவெக தொண்டர்கள்: ஆபாச பேச்சால் அதிர்ந்த X தளம்! என்ன விவரம்?

Natty : சமீபத்தில், நடிகர் நட்டி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டிருந்த பதிவுகளில் கமெண்ட் செய்தவர்களுக்கு இவர் கொடுத்திருக்கும் ரிப்ளை தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:28 PM IST
நட்டி vs தவெக தொண்டர்கள்: ஆபாச பேச்சால் அதிர்ந்த X தளம்! என்ன விவரம்?
Image Credit: Actor Natty | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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